Триллер в Майами: Англия выиграла матч за третье место у Франции в безумной голевой перестрелке (видео)

В Майами (США) состоялся матч за третье место между Англией и Францией, в котором обе команды забили целых 10 голов. Со счётом 6:4 победили англичане, которые впервые заняли призовое место с 1966 года.

Благодаря упорной игре и множеству ошибок французов "Три льва" выиграли первый тайм со счётом 0:4. Об этом сообщает ФИФА.

В первом тайме англичане активно использовали ошибки "Ле Бльо" и смогли забить четыре гола в ворота французов. Голы забили Райс (3 мин), Конса (18 мин) и дважды отличился Бакайо Сака (37 мин и 45+1 мин).

Французы полностью провалили первый тайм, но собрались во втором Фото: fifa.com

Во втором тайме французы в перерыве произвели целых три замены, после чего бросились отыгрываться в матче. К 66-й минуте "Ле Бльо" забили целых три гола — отличились Килиан Мбаппе (47 и 66 мин) и Брэдли Барколя (54 мин), и счёт стал 3:4.

Однако затем англичане благодаря голу Саки с пенальти на 87-й минуте вышли вперёд, и на табло счёт изменился на 3:5. Уже в добавленное время второго тайма Усман Дембеле сократил отставание на один гол — 4:5.

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В последние минуты матча окончательный счёт установил Джуд Беллингем на 90+8-й минуте. Окончательный счёт голевого триллера в Майами составил 4:6 в пользу англичан.

Ранее Фокус сообщал о том, как Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026. Итоговый счёт матча — 2:0.

Впоследствии стало известно, что Аргентина вышла в финал ЧМ-2026. 19 июля "альбиселесте" сыграет с Испанией в финальном матче за Кубок мира.