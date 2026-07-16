Две голевые передачи от Месси и невероятный камбэк: Аргентина вышла в финал чемпионата мира

Сборная Аргентины обыграла сборную Англии в полуфинальном матче чемпионата мира. 19 июля Аргентина сыграет с Испанией в финале чемпионата мира.

В ходе матча англичане вышли вперед, однако Аргентина смогла переломить ход игры. "Фокус" вел текстовую трансляцию этого матча.

В первом тайме команды гораздо чаще совершали фолы, чем играли в футбол: команды нанесли менее 5 ударов на двоих, зато допустили 19 нарушений правил друг против друга.

В начале второго тайма Энтони Гордон замкнул навес с фланга и вывел Англию вперёд. После этого подопечные Томаса Тухеля ушли в глубокую оборону, а тренер Англии даже выпустил двух дополнительных защитников. Аргентинцы же, напротив, стали активнее атаковать и значительно чаще бить по воротам соперника.

Сначала Джордан Пикфорд совершил несколько важных сейвов, а затем аргентинцы попали в штангу. Однако в последние 10 минут основного времени англичане не удержали оборону. Сначала Энцо Фернандес попал в штангу, а уже через минуту он же дальним ударом сравнял счёт в матче. А уже в добавленное время Лаутаро Мартинес забил победный гол, который вывел аргентинцев в финал. Голевые передачи в обоих случаях оформил Лионель Месси, на счету которого теперь 8 голов и 4 ассиста в 7 матчах чемпионата мира. Не было ни одного матча, в котором бы Месси не совершил результативное действие.

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19 июля Аргентина сыграет с Испанией в матче за Кубок мира. Именно аргентинцы являются действующими обладателями трофея. Англичане же сыграют 18 июля против Франции в матче за 3-е место.

Ранее "Фокус" сообщал, что полуфинальный матч между Англией и Аргентиной был признан матчем с "наивысшим уровнем риска" на чемпионате мира по итогам совещания представителей ФБР, официальных лиц и местной полиции. В Атланте, США, где состоится полуфинал, будет введен широкий спектр мер безопасности, в частности отдельные входные ворота для двух групп болельщиков.

Напомним, что в 1986 году Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира в Мексике, когда Диего Марадона забил знаменитый гол "рукой Бога", отправив мяч кулаком мимо Питера Шилтона.

Тем временем сборная Испании обыграла французов в первом полуфинале чемпионата мира. Итоговый счёт матча — 2:0. Финал чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Джерси.