Испания вышла в финал чемпионата мира: Франция сыграет в матче за третье место

Сборная Испании обыграла французов в первом полуфинале чемпионата мира. Итоговый счёт матча — 2:0.

Финал чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Джерси. "Фокус" проводил текстовую трансляцию матча.

В первом тайме матч проходил достаточно ровно, пока Люка Динь в середине тайма не допустил ошибки и не совершил фол против Ламина Ямаля в своей штрафной площадке. Нападающий испанцев Микель Оярсабаль уверенно реализовал 11-метровый.

В первой половине матча Франция лишилась и своего ведущего защитника — из-за травмы поле покинул Уильям Салиба.

После перерыва игра стала более динамичной — Франция чаще атаковала, а Испания пыталась контратаковать. В середине тайма испанцы разыграли эффективную комбинацию — Дани Ольмо заметил забег Педро Порро в штрафную площадку, и правый защитник "Фурии Рохи" удвоил преимущество Испании.

Відео дня

В финале Испания сыграет с победителем пары "Англия — Аргентина". За день до этого Франция сыграет с проигравшим в этом матче в матче за 3-е место.

Ранее "Фокус" сообщал , что сборная Испании обыграла сборную Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата мира. Победу испанцам принес гол Микеля Мерино, вышедшего на замену.

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