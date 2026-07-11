Ошибка вратаря и "джокер" решили исход матча: Испания вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Испании обыграла сборную Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата мира. Победу испанцам принес гол Микеля Мерино, вышедшего на замену.

Победный гол был забит на 88-й минуте. Об этом сообщается в трансляции матча.

Еще на предматчевой разминке сборная Бельгии лишилась важного игрока — Юри Тилеманс из-за травмы не смог принять участие в матче четвертьфинала.

В первом тайме счет открыли испанцы — гол забил Фабиан Руис. Однако уже через несколько минут бельгийцы нанесли ответный удар — гол забил Шарль де Кетеларе.

Во втором тайме произошло ключевое событие матча — из-за травмы поле покинул основной вратарь бельгийцев Тибо Куртуа. На замену вышел вратарь "Манчестер Юнайтед" Сенне Ламменс.

И именно он через 17 минут после выхода на поле допустил критическую ошибку. Вратарь отбил удар из-за пределов штрафной площадки перед собой, а первым на добивании оказался Микель Мерино, который вышел со скамейки запасных за 2 минуты до этого.

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Интересно, что в плей-офф Мерино стал настоящим "джокером" для Испании — ведь именно он забил победный гол в ворота Португалии через 6 минут после своего выхода на поле в 1/8 финала чемпионата мира.

В полуфинале испанцы сыграют против сборной Франции. Матч состоится 14 июля в 22:00.

Ранее "Фокус" сообщал, что после поражения Марокко от Франции на Чемпионате мира по футболу-2026 в Париже и Лондоне улицы заполонили толпы болельщиков. Футбольные фанаты устроили беспорядки и столкновения с полицией.

Ранее ФИФА сообщила, какие звезды выступят в перерыве финала Чемпионата мира-2026.

"Фокус" также писал о скандале, связанном с отменой красной карточки, показанной Фоларину Балогуну.

Позже мы рассказывали о реакции УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как игроку сборной США Фоларину Балогуну отменили красную карточку после звонка президента Дональда Трампа.

Впоследствии сам Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете, подтвердил факт звонка и подчеркнул, что Фалорин Балогун вообще не должен был получать красную карточку.

Однако даже вмешательство Трампа не помогло: сборная США уступила Бельгии со счётом 1:4 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и выбыла из турнира. После победы бельгийская команда высмеяла ФИФА в соцсетях, опубликовав пост с фразой: "Отмените это".