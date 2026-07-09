Джастин Бибер и не только: какие звезды выступят в перерыве финала ЧМ-2026

ФИФА представила полный список артистов, которые выступят в перерыве финального матча Чемпионата мира-2026, который состоится 19 июля на стадионе "Метлайф-Стэдиум" в городе Ист-Резерфорд, штат Нью-Джерси.

В частности, к списку звезд присоединился Джастин Бибер, который станет одним из хедлайнеров шоу. Об этом сообщает сайт FIFA.

Кроме того, запланированы выступления ряда других звезд — Мадонны, Шакиры и группы BTS.

Куратором шоу станет фронтмен группы Coldplay Крис Мартин. Также вместе с группой Coldplay выступит хор PS22.

В перерыве запланировано выступление ещё двух артистов:

нигерийский музыкант Burna Boy, который вместе с Шакирой перед стартом ЧМ-2026 выпустил трек "Dai Dai";

венесуэльский дирижёр, музыкальный и художественный руководитель Нью-Йоркского филармонического оркестра Густаво Дудамель.

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В целом шоу в перерыве финала Чемпионата мира-2026 продлится 11 минут.

Выступление будет проходить в благотворительных целях

Организаторы выступления отмечают, что шоу планируется не только как развлечение для зрителей, но и будет преследовать благотворительную цель.

В ходе всего турнира ФИФА собирает 100 миллионов долларов для расширения доступа детей во всём мире к качественному образованию и футболу в рамках проекта "FIFA Global Citizen Education Fund".

1 доллар с каждого проданного билета на чемпионат мира, цена которых составляет сотни и тысячи долларов, будет направлен в этот фонд. Всего на эту инициативу было собрано более 50 миллионов долларов.

"Фокус" также писал о скандале, связанном с отменой красной карточки, показанной Фоларину Балогуну.

Позже мы рассказывали о реакции УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как игроку сборной США Фоларину Балогуну отменили красную карточку после звонка президента Дональда Трампа.

Впоследствии сам Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете, подтвердил факт звонка и подчеркнул, что Фалорин Балогун вообще не должен был получать красную карточку.

Однако даже вмешательство Трампа не помогло: сборная США уступила Бельгии со счётом 1:4 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и выбыла из турнира. После победы бельгийская команда высмеяла ФИФА в соцсетях, опубликовав пост с фразой: "Отмените это".