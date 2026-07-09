Джастін Бібер і не тільки: які зірки виступлять у перерві фіналу ЧС-2026

ФІФА презентувала повний список артистів, які виступлять під час перерви фінального матчу Чемпіонату світу-2026, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Метлайф-Стедіум" у місті Іст‑Резерфорд, штат Нью‑Джерсі.

Зокрема, до списку зірок додався Джастін Бібер, який стане одним з хедлайнерів шоу. Про це повідомляє сайт FIFA.

Серед інших зірок також планується виступ низки зірок — Мадонна, Шакіра та гурт BTS.

Куратором шоу виступить фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін. Також разом з гуртом Coldplay виступить хор PS22.

У перерві планується виступ іще двох аритстів:

нігерійський музикант Burna Boy, який разом із Шакірою перед стартом ЧС‑2026 випустив трек Dai Dai;

венесуельський диригент, музичний і художній керівник Нью‑Йоркського філармонічного оркестру Густаво Дудамель.

Загалом шоу у перерві фіналу Чемпіонату світу-2026 триватиме 11 хвилин.

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Виступ матиме благодійну мету

Організатори виступу наголошують, що шоу планується не лише як розвага для глядачів, але матиме перед собой благодійну мету.

Під час всього турніру FIFA збирає 100 мільйонів доларів для розширення доступу дітей у всьому світі до якісної освіти та футболу у межах проєкту "FIFA Global Citizen Education Fund".

1 долар з кожного проданого квитка на мундіаль, ціна на які становлять сотні та тисячі доларів, буде спрямовано до цього фонду. Загалом було зібрано більше 50 мільйонів доларів на цю ініціативу.

Фокус також писав про скандал, пов’язаний зі скасуванням червоної картки, показаної Фоларіну Балогуну.

Пізніше ми розповідали про реакцію УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із критикою на адресу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), після того, як гравцеві збірної США Фоларіну Балогуну скасували червону картку після дзвінка президента Дональда Трампа.

Згодом сам Дональд Трамп, спілкуючись із пресою в Овальному кабінеті, підтвердив факт дзвінка і наголосив, що Фалорін Балогун взагалі не мав отримувати червону картку.

Однак навіть втручання Трампа не допомогло: збірна США програла Бельгії з рахунком 1:4 в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу та залишила турнір. Після перемоги бельгійська команда висміяла ФІФА в соцмережах, опублікувавши допис із фразою: "Скасуйте це".