Трамп не врятував США: Бельгія вибила господарів ЧС-2026 і жорстко потролила ФІФА

Збірна США програла Бельгії з рахунком 1:4 в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу та залишила турнір. Після перемоги бельгійська команда висміяла ФІФА в соцмережах, опублікувавши допис із фразою: "Скасуйте це".

Про це повідомило DW.

Бельгія відкрила рахунок уже на дев'ятій хвилині завдяки голу Шарля де Кетеларе. На 31-й хвилині Малик Тілльман зрівняв рахунок після удару зі штрафного, однак уже через дві хвилини де Кетеларе оформив дубль. У другому таймі Ханс Ванакен забив третій м'яч, а в компенсований час Ромелу Лукаку встановив остаточний рахунок — 4:1.

Після цієї поразки США стали останньою країною-господарем ЧС-2026, яка вибула з турніру. Раніше в 1/8 фіналу Канада поступилася Марокко, а Мексика програла Англії.

Матч відбувся на тлі скандалу навколо нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Після вилучення в 1/16 фіналу проти Боснії і Герцеговини він мав пропустити гру з Бельгією, однак після особистого звернення президента США Дональда Трампа до президента ФІФА Джанні Інфантіно дискваліфікацію футболіста відклали, і він зміг вийти на поле.

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Перед грою головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія заявив, що його команда захищатиме не лише честь своєї країни, а й "сам футбол, його етичні принципи та чесність". У чвертьфіналі Бельгія зіграє проти Іспанії, яка раніше перемогла Португалію з рахунком 1:0.

Після фінального свистка збірна Бельгії потролила ФІФА в соцмережах. На офіційній сторінці команди опублікували відео святкування четвертого гола, під час якого футболісти виконали мемний "танець Трампа", а допис супроводили короткою фразою: "Скасуйте це".

Пост збірної Бельгії в соцмережі X Фото: Скриншот

Раніше Фокус повідомляв про скандал навколо скасування червоної картки, яку отримав нападник збірної США Фоларін Балогун.

Також ми писали, що УЄФА розкритикував рішення Міжнародної федерації футболу (ФІФА) скасувати вилучення Балогуна після звернення президента США Дональда Трампа.

Згодом Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті підтвердив, що телефонував із цього приводу, та заявив, що Фоларін Балогун узагалі не мав отримувати червону картку.