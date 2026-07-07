Трамп не спас США: Бельгия выбила хозяев ЧМ-2026 и жестко раскритиковала ФИФА

Сборная США уступила Бельгии со счётом 1:4 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и выбыла из турнира. После победы бельгийская команда высмеяла ФИФА в соцсетях, опубликовав пост с фразой: "Отмените это".

Об этом сообщило агентство DW.

Бельгия открыла счёт уже на девятой минуте благодаря голу Шарля де Кетеларе. На 31-й минуте Малик Тилльман сравнял счёт после удара со штрафного, однако уже через две минуты де Кетеларе оформил дубль. Во втором тайме Ханс Ванакен забил третий гол, а в добавленное время Ромелу Лукаку установил окончательный счёт — 4:1.

После этого поражения США стали последней страной-хозяйкой ЧМ-2026, выбывшей из турнира. Ранее в 1/8 финала Канада уступила Марокко, а Мексика проиграла Англии.

Матч состоялся на фоне скандала вокруг нападающего сборной США Фоларина Балогуна. После удаления в 1/16 финала против Боснии и Герцеговины он должен был пропустить матч с Бельгией, однако после личного обращения президента США Дональда Трампа к президенту ФИФА Джанни Инфантино дисквалификацию футболиста отложили, и он смог выйти на поле.

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Перед матчем главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия заявил, что его команда будет защищать не только честь своей страны, но и "сам футбол, его этические принципы и честность". В четвертьфинале Бельгия сыграет против Испании, которая ранее победила Португалию со счётом 1:0.

После финального свистка сборная Бельгии подшутила над ФИФА в соцсетях. На официальной странице команды опубликовали видео празднования четвёртого гола, во время которого футболисты исполнили мемный "танец Трампа", а пост сопроводили короткой фразой: "Отмените это".

Пост сборной Бельгии в социальной сети X Фото: Скриншот

Ранее "Фокус" сообщал о скандале, связанном с отменой красной карточки, полученной нападающим сборной США Фоларином Балогуном.

Кроме того, мы писали, что УЕФА раскритиковала решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить удаление Балогуна после обращения президента США Дональда Трампа.

Позже Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Овальном кабинете подтвердил, что звонил по этому поводу, и заявил, что Фоларин Балогун вообще не должен был получать красную карточку.