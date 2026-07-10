В Лондоне и Париже болельщики устроили беспорядки и столкновения с полицией после поражения Марокко на ЧМ-2026
После поражения Марокко от Франции на Чемпионате мира по футболу-2026 в Париже и Лондоне улицы заполнили толпы болельщиков. Футбольные фанаты устроили беспорядки и столкновения с полицией.
В Лондоне ситуация вышла из-под контроля и переросла в насилие. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Когда люди массово начали скандировать на улицах, для успокоения толпы прибыли правоохранители. В итоге в западной части Лондона после столкновений пострадали как минимум четверо полицейских. В сети появились кадры, на которых видно, как правоохранители лежат на улице с предположительными травмами.
На многих видео из сети были видны полицейские в бронежилетах, пишет издание. В одном из районов Лондона видно, как десятки полицейских со щитами и шлемами маршируют по улице.
Огромная толпа также собралась на другой улице перед цепью полиции, сдерживавшей массовые беспорядки. Правоохранители быстро продвигались к ним, пытаясь заставить толпу разойтись. Десятки людей были замечены в красных футболках с символикой Марокко, что может свидетельствовать о том, что агрессию у болельщиков спровоцировало поражение команды, за которую они болели.
Впоследствии в том же месте был замечен дым, вероятно, от запуска сигнальных ракет.
Не менее триумфальными и хаотичными одновременно были сцены с демонстраций в Париже. Недалеко от Лувра бесчисленное количество молодых людей прыгали от радости после победы Франции, а в небе были видны фейерверки. Люди громко пели и кричали, празднуя победу своей сборной.
Стоит отметить, что сборная Франции одержала победу над командой Марокко со счётом 2:0. Таким образом, сборная Франции первой вышла в полуфинал Чемпионата мира-2026.
Напомним, что во время ЧМ-2026 подобные инциденты происходят не впервые. Так, в конце мая победа "ПСЖ" обернулась беспорядками, поджогами и сотнями задержанных в Париже.
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