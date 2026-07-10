В Лондоне и Париже болельщики устроили беспорядки и столкновения с полицией после поражения Марокко на ЧМ-2026

После поражения Марокко от Франции на Чемпионате мира по футболу-2026 в Париже и Лондоне улицы заполнили толпы болельщиков. Футбольные фанаты устроили беспорядки и столкновения с полицией.

В Лондоне ситуация вышла из-под контроля и переросла в насилие. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Когда люди массово начали скандировать на улицах, для успокоения толпы прибыли правоохранители. В итоге в западной части Лондона после столкновений пострадали как минимум четверо полицейских. В сети появились кадры, на которых видно, как правоохранители лежат на улице с предположительными травмами.

В Лондоне в результате беспорядков, устроенных болельщиками, пострадали полицейские Фото: Daily Mail

На многих видео из сети были видны полицейские в бронежилетах, пишет издание. В одном из районов Лондона видно, как десятки полицейских со щитами и шлемами маршируют по улице.

Огромная толпа также собралась на другой улице перед цепью полиции, сдерживавшей массовые беспорядки. Правоохранители быстро продвигались к ним, пытаясь заставить толпу разойтись. Десятки людей были замечены в красных футболках с символикой Марокко, что может свидетельствовать о том, что агрессию у болельщиков спровоцировало поражение команды, за которую они болели.

Відео дня

Впоследствии в том же месте был замечен дым, вероятно, от запуска сигнальных ракет.

Не менее триумфальными и хаотичными одновременно были сцены с демонстраций в Париже. Недалеко от Лувра бесчисленное количество молодых людей прыгали от радости после победы Франции, а в небе были видны фейерверки. Люди громко пели и кричали, празднуя победу своей сборной.

В Париже болельщики массово празднуют победу сборной в матче против Марокко Фото: Скриншот

Стоит отметить, что сборная Франции одержала победу над командой Марокко со счётом 2:0. Таким образом, сборная Франции первой вышла в полуфинал Чемпионата мира-2026.

Напомним, что во время ЧМ-2026 подобные инциденты происходят не впервые. Так, в конце мая победа "ПСЖ" обернулась беспорядками, поджогами и сотнями задержанных в Париже.

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