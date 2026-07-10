У Лондоні та Парижі футбольні фани влаштували погроми і сутички з поліцією після поразки Марокко на ЧС-2026
Після поразки Марокко від Франції на Чемпіонаті світу з футболу-2026 у Парижі та Лондоні вулиці заполонили натовпи вболівальників. Футбольні фани влаштували безладдя та сутички із поліцією.
У Лондоні ситуація вийшла з-під контролю та переросла у насильство. Про це повідомило видання Daily Mail.
Коли люди масово почали скандувати на вулицях, для заспокоєння натовпів прибули правоохоронці. Зрештою у західній частині Лондона після сутичок постраждали щонайменше четверо поліціянтів. У мережі поширили кадри, як правоохоронці лежать на вулиці із ймовірними травмами.
На багатьох відео із мережі було видно поліцію у бронежилетах, пише видання. В одному з районів Лондона видно, як десятки поліцейських зі щитами та шоломами маршують по вулиці.
Величезний натовп також зібрався на іншій вулиці перед шеренгою поліції, що боролася з масовими заворушеннями. Правоохоронці швидко рухалися на них, намагаючись змусити натовп розійтися. Десятки людей були помічені в червоних футболках із символікою Марокко, що може свідчити про те, що агресію у вболівальників спровокувала поразка команди, за яку вони вболівали.
Згодом у тому ж місці було видно дим, ймовірно, від запуску сигнальних ракет.
Не менш тріумфальними та хаотичними водночас були сцени з демонстрацій у Парижі. Неподалік від Лувру незліченна кількість молодих людей стрибали від радості після перемоги Франції, а у небі було видно феєрверки. Люди гучно співали та кричали, святкуючи перемогу своєї збірної.
Варто зазначити, що збірна Франції здобула перемогу над командою Марокко з рахунком 2:0. Таким чином збірна Франції першою вийшла у півфінал Чемпіонату світу-2026.
Нагадаємо, під час ЧС-2026 подібні інциденти трапляються не вперше. Так, наприкінці травня перемога ПСЖ закінчилася погромами, підпалами та сотнями затриманих у Парижі.
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