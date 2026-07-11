Помилка голкіпера і "джокер" вирішили матч: Іспанія пройшла до півфіналу Чемпіонату світу

Збірна Іспанії здолала збірну Бельгії та вийшла до півфіналу Чемпіонату світу. Перемогу іспанцям приніс гол Мікеля Меріно, який вийшов з лави для запасних.

Переможний м'яч було забито на 88-й хвилині. Про це йдеться з трансляції матчу.

Ще на передматчевій розминці збірна Бельгії втратила важливого гравця — Юрі Тілеманс через пошкодження не зміг взяти участь у матчі чвертьфіналу.

У першому таймі рахунок відкрили іспанці — гол забив Фабіан Руїз. Однак вже за декілька хвилин бельгійці завдали удару у відповідь — свій гол забив Шарль де Кетеларе.

У другому таймі сталася ключова подія матчу — через травму поле залишив основний голкіпер бельгійців Тібо Куртуа. На заміну вийшов голкіпер "Манчестер Юнайтед" Сенне Ламменс.

І саме він за 17 хвилин після виходу на поле припустився критичної помилки. Голкіпер відбив удар з-за меж штрафного майданчику перед собою, а першим на добиванні виявився Мікель Меріно, який вийшов з лави запасних за 2 хвилини для цього.

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Цікаво, що в плей-офф Меріно став справжнім "джокером" для Іспанії — він же забив переможний гол у ворота Португалії за 6 хвилин після свого виходу в 1/8 фіналу мундіалю.

У півфіналі іспанці зіграють проти збірної Франції. Матч відбудеться 14 липня о 22:00.

Раніше Фокус розповідав, що після поразки Марокко від Франції на Чемпіонаті світу з футболу-2026 у Парижі та Лондоні вулиці заполонили натовпи вболівальників. Футбольні фани влаштували безладдя та сутички із поліцією.

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Фокус також писав про скандал, пов’язаний зі скасуванням червоної картки, показаної Фоларіну Балогуну.

Пізніше ми розповідали про реакцію УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із критикою на адресу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), після того, як гравцеві збірної США Фоларіну Балогуну скасували червону картку після дзвінка президента Дональда Трампа.

Згодом сам Дональд Трамп, спілкуючись із пресою в Овальному кабінеті, підтвердив факт дзвінка і наголосив, що Фалорін Балогун взагалі не мав отримувати червону картку.

Однак навіть втручання Трампа не допомогло: збірна США програла Бельгії з рахунком 1:4 в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу та залишила турнір. Після перемоги бельгійська команда висміяла ФІФА в соцмережах, опублікувавши допис із фразою: "Скасуйте це".