Іспанія вийшла до фіналу Чемпіонату світу: Франція зіграє в матчі за третє місце

Збірна Іспанії здолала французів у першому півфіналі Чемпіонату світу. Підсумковий рахунок матчу — 2:0.

Фінал мундіалю відбудеться 19 липня у Нью-Джерсі. Фокус проводив текстову трансляцію матчу.

У першому таймі матч проходив достатньо рівно, аж поки Люка Дінь у середині тайму не помилився та не сфолив проти Ламіна Ямаля у власному штрафному майданчику. Нападник іспанців Мікель Оярсабаль впевнено реалізував 11-метровий.

У першій половині матчу Франція втратила й провідного захисника — через травму поле залишив Вільям Саліба.

Після перерви гра стала більш динамічною — Франція більше атакувала, а Іспанія намагалася контратакувати. У середині тайму іспанці розіграли ефективну комбінацію — Дані Ольмо знайшов забігання Педро Порро до штрафного майданчика, і правий захисник "Фурії Рохи" подвоїв перевагу Іспанії.

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У фіналі Іспанія зіграє з переможцем пари Англія-Аргентина. За день до цього Франція зіграє з програвшим цього матчу у матчі за 3 місце.

Раніше Фокус розповідав, що збірна Іспанії здолала збірну Бельгії та вийшла до півфіналу Чемпіонату світу. Перемогу іспанцям приніс гол Мікеля Меріно, який вийшов з лави для запасних.

Нагадаємо, що футболіст норвезької збірної Ерлінг Холанд викликав фурор на чемпіонаті світу в США і здивував своїх уболівальників, коли привіз додому дивний сувенір — опудало єнота з пляшкою за 750 доларів.

Раніше Ерлінг Холанд несподівано став законодавцем моди і навіть став амбасадором бренду, який випускає резинки для волосся.

На чемпіонат світу з футболу норвезька збірна привезла власну їжу. Американські продукти не припали норвежцям до смаку.