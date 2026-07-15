Іспанія вийшла до фіналу Чемпіонату світу: Франція зіграє в матчі за третє місце
Збірна Іспанії здолала французів у першому півфіналі Чемпіонату світу. Підсумковий рахунок матчу — 2:0.
Фінал мундіалю відбудеться 19 липня у Нью-Джерсі. Фокус проводив текстову трансляцію матчу.
У першому таймі матч проходив достатньо рівно, аж поки Люка Дінь у середині тайму не помилився та не сфолив проти Ламіна Ямаля у власному штрафному майданчику. Нападник іспанців Мікель Оярсабаль впевнено реалізував 11-метровий.
У першій половині матчу Франція втратила й провідного захисника — через травму поле залишив Вільям Саліба.
Після перерви гра стала більш динамічною — Франція більше атакувала, а Іспанія намагалася контратакувати. У середині тайму іспанці розіграли ефективну комбінацію — Дані Ольмо знайшов забігання Педро Порро до штрафного майданчика, і правий захисник "Фурії Рохи" подвоїв перевагу Іспанії.
У фіналі Іспанія зіграє з переможцем пари Англія-Аргентина. За день до цього Франція зіграє з програвшим цього матчу у матчі за 3 місце.
Раніше Фокус розповідав, що збірна Іспанії здолала збірну Бельгії та вийшла до півфіналу Чемпіонату світу. Перемогу іспанцям приніс гол Мікеля Меріно, який вийшов з лави для запасних.
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