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Форму Марадоны, в которой он забил гол "рукой бога", продали за рекордные 9 миллионов долларов

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Фото: Скриншот | Диего Марадона на ЧМ 1986 года

Покупатель раритета пожелал остаться неизвестным

Футболка от футбольной формы покойного легендарного футболиста Диего Марадоны была продана за рекордные 9,3 миллиона долларов. Об этом пишет CNN.

Впрочем, эта футболка – часть футбольной истории. Именно в ней Марадона играл на Чемпионате мира в 1986 году. И именно в этой футболке Марадона забил скандальный гол в ворота сборной Англии в четвертьфинале ЧМ в Мексике.

На 51-й минуте при счете 0:0 Марадона в схватке с вратарем англичан Питером Шилтоном, рукой подправил мяч в ворота. Судья не заметил нарушения со стороны аргентинца, посчитав, что тот пробил головой, и засчитал гол.

"Рука Бога" на ЧМ 1986 года

В результате сборная Аргентины на ЧМ-1986 выиграла золото. А футболка Марадоны перешла к полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу, с которым он обменялся футболками после матча.

Стив позже передал майку Марадоны в футбольный музей Англии в Манчестере. А сам Марадона в интервью, обсуждая скандальное происшествие на футбольном поле, заявлял, что тот гол был забит "рукой Бога".

Онлайн-торги Sotheby's прошли в среду, имя покупателя не называется. Форма Диего была продана за рекордную для спортивной атрибутики цену. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда майку бейсболиста Бэйб Рута продали за 5,64 миллионов долларов.

Примечательно, но не все раритеты Марадоны имели успех. Так, на недавнем аукционе так и не смогли продать его автомобили, квартиру на берегу моря и дом.