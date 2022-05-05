Форму Марадоны, в которой он забил гол "рукой бога", продали за рекордные 9 миллионов долларов

Покупатель раритета пожелал остаться неизвестным

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Футболка от футбольной формы покойного легендарного футболиста Диего Марадоны была продана за рекордные 9,3 миллиона долларов. Об этом пишет CNN.

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Впрочем, эта футболка – часть футбольной истории. Именно в ней Марадона играл на Чемпионате мира в 1986 году. И именно в этой футболке Марадона забил скандальный гол в ворота сборной Англии в четвертьфинале ЧМ в Мексике.

На 51-й минуте при счете 0:0 Марадона в схватке с вратарем англичан Питером Шилтоном, рукой подправил мяч в ворота. Судья не заметил нарушения со стороны аргентинца, посчитав, что тот пробил головой, и засчитал гол.

[ + – ] "Рука Бога" на ЧМ 1986 года

В результате сборная Аргентины на ЧМ-1986 выиграла золото. А футболка Марадоны перешла к полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу, с которым он обменялся футболками после матча.

Стив позже передал майку Марадоны в футбольный музей Англии в Манчестере. А сам Марадона в интервью, обсуждая скандальное происшествие на футбольном поле, заявлял, что тот гол был забит "рукой Бога".

Онлайн-торги Sotheby's прошли в среду, имя покупателя не называется. Форма Диего была продана за рекордную для спортивной атрибутики цену. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда майку бейсболиста Бэйб Рута продали за 5,64 миллионов долларов.

Примечательно, но не все раритеты Марадоны имели успех. Так, на недавнем аукционе так и не смогли продать его автомобили, квартиру на берегу моря и дом.