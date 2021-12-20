Нет желающих: элитную недвижимость и авто Марадоны не смогли пустить с молотка

Аукцион фактически провалился, выручив вместо ожидаемых полутора миллионов только 26 тысяч долларов

В воскресенье состоялся виртуальный аукцион, организованный для погашения долгов Диего Марадонны. На нем выставили около 90 лотов, среди которых — квартира на берегу моря, два BMW и дом, который он купил для своих родителей. Все это осталось невостребованным, поскольку торги не смогли привлечь крупных участников, сообщает France 24.

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По словам организаторов, на аукцион зарегистрировалось более 1500 потенциальных участников с Латинской Америки, Италии, Франции, Англии, России и Дубая. Но к концу трехчасовых торгов продажи составили всего 26 000 долларов, а лоты стоимостью свыше 1,4 миллиона долларов никто не приобрел.

Самую высокую цену — 2150 долларов — дали за картину с изображением футболиста под названием "Между Фиорито и небом", написанную художницей Лу Седовой. На втором месте фотография Марадоны с покойным кубинским лидером Фиделем Кастро, купленная за 1600 долларов покупателем в Дубае. Среди менее дорогостоящих вещей, которые нашли владельца — картина Мэрилин Монро, приобретенная аргентинским участником торгов за 1500 долларов; форменная футболка за 1500 и тренировочные штаны за 270 долларов.

[ + – ] К элитной недвижимости звезды не было интереса покупателей

Не удалось продать за 900 000 долларов дом в Буэнос-Айресе, который Диего Марадона купил для своих родителей, и апартаменты на морском курорте Мар-дель-Плата за 65 000 долларов. Также никто не захотел приобрести два автомобиля BMW: модель 2017 года стоимостью 225 000 долларов и модель 2016 года за 165 000 долларов. К шести телевизорам и тренажерному залу мировой звезды покупатели также не проявили малейшего интереса.

[ + – ] Автомобиль легентарного футболиста так же был выставлен на продажу

Аукцион был организован по решению суда, чтобы погасить налоговую задолженность легенды футбола. По некоторым данным, она достигала 40 миллионов евро.

Ранее Фокус сообщал о лимитированном Porsche Диего Марадоны, который также выставлялся на аукцион.

Также Фокус рассказывал о жизни и смерти лучшего футболиста ХХ века.