Немає охочих: елітну нерухомість і авто Марадони не змогли пустити з молотка

Аукціон фактично провалився, виручивши замість очікуваних півтора мільйона лише 26 тисяч доларів

У неділю відбувся віртуальний аукціон, організований на погашення боргів Дієго Марадонни. На ньому виставили близько 90 лотів, серед яких квартира на березі моря, два BMW і будинок, який він купив для своїх батьків. Усе це залишилося незатребуваним, оскільки торги не змогли залучити значних учасників, повідомляє France 24.

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За словами організаторів, на аукціон зареєструвалося понад 1500 потенційних учасників із Латинської Америки, Італії, Франції, Англії, Росії та Дубая. Але до кінця тригодинних торгів продажі становили лише 26 000 доларів, а лоти вартістю понад 1,4 мільйона доларів ніхто не придбав.

Найвищу ціну — 2150 доларів — дали за картину із зображенням футболіста під назвою "Між Фіоріто та небом", написану художницею Лу Сєдовою. На другому місці фотографія Марадони з покійним кубинським лідером Фіделем Кастро, куплена за 1600 доларів покупцем у Дубаї. Серед менш дорогих речей, які знайшли власника, — картина Мерилін Монро, придбана аргентинським учасником торгів за 1500 доларів; формена футболка за 1500 та тренувальні штани за 270 доларів.

[ + – ] До елітної нерухомості зірки не було інтересу покупців

Не вдалося продати за 900 000 доларів будинок у Буенос-Айресі, який Дієго Марадона купив для своїх батьків, і апартаменти на морському курорті Мар-дель-Плата за 65 000 доларів. Також ніхто не захотів придбати два автомобілі BMW: модель 2017 року вартістю 225 000 доларів і модель 2016 року за 165 000 доларів. До шести телевізорів і тренажерної зали світової зірки покупці також не виявили жодного інтересу.

[ + – ] Автомобіль легентарного футболіста також був виставлений на продаж

Аукціон був організований за рішенням суду, щоб сплатити податкову заборгованість легенди футболу. За деякими даними, вона сягала 40 мільйонів євро.

Раніше Фокус повідомляв про лімітований Porsche Дієго Марадони, який також виставляли на аукціон.

Також Фокус розповідав про життя та смерть найкращого футболіста ХХ століття.