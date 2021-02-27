Лімітований Porsche Дієго Марадони виставляють на аукціон (фото)

За кермом цього Porsche його одного разу зупинила поліція: в центрі міста він промчав на ньому на червоне світло зі швидкістю 180 км/год.

Автомобіль легендарного футболіста Дієго Марадони — кабріолет лімітованої версії Porsche 911 Type 964 Carrera 2 — буде виставлено на аукціон, який відбудеться на початку березня в Парижі. Про це повідомляє сервіс Bonhams.

Вищезгаданий автомобіль було випущено в 1992 році тиражем в 1,2 тисячі екземплярів, один з яких дістався Марадоні в тому ж році.

Тоді футболіст грав в іспанській "Севільї" і використовував автомобіль в якості свого основного виду транспорту. Саме за кермом цього автомобіля Марадона одного разу попався іспанській поліції — футболіст їхав по центру міста зі швидкістю 180 кілометрів на годину на червоний сигнал світлофора.

У 1993 році футболіст повернувся до Аргентини, перед цим продавши автомобіль колекціонерові з острова Майорка, який той тримав у себе на протязі двох десятиліть.

З 2013 до 2016 року кабріолет змінив ще кількох господарів, поки в 2016 році його не купив нинішній власник.

За майже 30 років з моменту свого випуску автомобіль проїхав лише близько 120 000 км, тому він, за даними сервісу, в задовільному стані.

З автомобіля збираються виручити від 150 до 200 тисяч євро. Аукціон проходитиме з 3 по 10 березня.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року на 61-му році життя. У нього стався серцевий напад. На початку листопада він переніс операцію на мозку: йому видалили тромб.

Адвокат медсестри футболіста розповів, що незадовго до смерті спортсмен нібито впав і вдарився правим боком голови, однак лікарі його після цього не оглянули.

У грудні стало відомо, що Марадона не залишив заповіту, тому 16 спадкоємців спортсмена почали боротися за його спадок, який оцінюється в 37 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно 40,5 мільйона євро.

Відзначимо, Фокус підготував великий огляд про життя і смерті Дієго Марадони, одного з кращих футболістів ХХ століття.