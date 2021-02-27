Лимитированный Porsche Диего Марадоны выставляют на аукцион (фото)

За рулем этого авто Марадона однажды промчался на красный свет со скоростью 180 км/ч, из-за чего его остановила полиция.

Автомобиль легендарного футболиста Диего Марадоны – кабриолет лимитированной версии Porsche 911 Type 964 Carrera 2 – будет выставлен на аукцион, который состоится в начале марта в Париже. Об этом сообщает сервис Bonhams.

Вышеупомянутый автомобиль был выпущен в 1992 году тиражом в 1,2 тысячи экземпляров, один из которых достался Марадоне в том же году.

Тогда футболист играл в испанской "Севилье" и использовал автомобиль в качестве своего основного вида транспорта. Именно за рулем этого автомобиля Марадона однажды попался испанской полиции — футболист ехал по центру города со скоростью 180 километров в час на красный сигнал светофора.

В 1993 году футболист вернулся в Аргентину, перед этим продав автомобиль коллекционеру с острова Майорка, который тот держал у себя на протяжении двух десятилетий.

С 2013 по 2016 год кабриолет сменил еще нескольких хозяев, пока в 2016 году его не купил нынешний владелец.

За почти 30 лет с момента своего выпуска автомобиль проехал лишь около 120 000 километров, потому он, по данным сервиса, в хорошем состоянии.

С автомобиля собираются выручить от 150 до 200 тысяч евро. Аукцион будет проходить с 3 по 10 марта.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. У него случился сердечный приступ. В начале ноября он перенес операцию на мозге: ему удалили тромб.

Адвокат медсестры футболиста рассказал, что незадолго до смерти спортсмен якобы упал и ударился правой стороной головы, однако врачи его после этого не осмотрели.

В декабре стало известно, что Марадона не оставил завещания, потому 16 наследников спортсмена начали бороться за его наследство, которое оценивается в 37 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 40,5 миллиона евро.

Отметим, Фокус подготовил большой обзор о жизни и смерти Диего Марадоны, одного из лучших футболистов ХХ века.