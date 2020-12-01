Новые детали смерти Марадоны: ударился головой и не обращался к врачу

По словам адвоката медсестры футболиста, "смерти Марадоны можно было избежать".

Родольфо Баке, адвокат медсестры Даяны Гиселы Мадрид, которая фигурирует в расследовании касательно смерти футболиста Диего Марадоны, рассказал телеканалу TN, что спортсмен за неделю до кончины упал и ударился правой стороной головы, однако врачи его после этого не осмотрели.

"Марадона в среду (18 ноября), за неделю до смерти, упал и ударился головой. Но его не отвезли в больницу, не сделали томографию. Никто его никуда не отвез", — сказал Баке.

Ему помогли встать, после чего спортсмен вернулся к своему обычному образу жизни. Баке добавил, что после этого Марадону оставили на три дня в одиночестве в его комнате.

Также, по словам адвоката, медбрат не оказывал должного внимания проблемам, которые были у Марадоны с сердцем. Он сообщил, что за день за сутки до смерти давление футболиста было "130 на 100", а его пульс достигал 115, хотя для пациента с проблемами сердца "граница — это 80".

"То, что произошло, можно было предвидеть. Они забыли о сердце Марадоны", — считает адвокат.

Напомним, Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни. У него случился сердечный приступ. Незадолго до смерти он перенес операцию на мозге: ему удалили тромб.

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