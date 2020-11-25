Умер Диего Марадона (видео)

Прославленному футболисту было 60 лет.

Умер бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, утверждает аргентинское издание Clarin. Прославленному футболисту было 60 лет.

По данным издания, Марадона умер от сердечного приступа.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. 25 ноября сообщили, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В 1999 году Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. Он – автор гола в ворота сборной Англии, получившего название "Гол столетия" и признанного лучшим голом в истории чемпионатов мира; в той же игре забил мяч рукой, этот случай известен как "Рука Бога".

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Марадона является почетным гражданином Буэнос-Айреса. Именем Диего назван стадион клуба "Архентинос Хуниорс".

Марадона уходил из спорта из-за наркотической зависимости. Кроме того, спортсмен был замешан в нескольких судебных разбирательствах, включая арест в апреле 1991 года за хранение кокаина и двухлетний условный срок, полученный им в 1999 году за стрельбу из пневматической винтовки по журналистам летом 1994 года.

После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005 по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба "Бока Хуниорс". Снялся в нескольких фильмах.

С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.