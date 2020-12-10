40,5 миллиона евро. На наследство Марадоны претендуют сразу 16 человек

Наследство покойного футболиста включает в себя деньги на банковских счетах, средства от рекламных контрактов, автопарк и недвижимость по всей планете.

Аргентинский футболист Диего Марадона, скончавшийся на 60-м году жизни в ноябре 2020 года от сердечного приступа, не оставил завещания, потому 16 наследников спортсмена начали бороться за его наследство, которое оценивается в 37 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 40,5 миллиона евро. Об этом рассказывает таблоид The Sun.

В частности, наследство Марадоны хотят получить четыре его сестры, пятеро официально признанных детей и семеро предполагаемых детей футболиста от любовниц.

"Битва за деньги Марадоны будет не просто соперничеством — это будет чемпионат мира", — сообщил таблоиду The Sun источник в столице Аргентины.

Судебные документы показали, что у Марадоны были деньги на банковских счетах в Швейцарии, Дубае (ОАЭ) и Буэнос-Айресе (Аргентина). Также он владел недвижимостью по всей планете и роскошным автопарком. Кроме того, у него были рекламные контракты с большими брендами, в том числе с Puma и Coca-Cola.

Сообщается, что в 2012 году Марадона якобы составил завещание, однако через четыре года решил его отменить.

Напомним, Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни. У него случился сердечный приступ. Незадолго до смерти он перенес операцию на мозге: ему удалили тромб.

Адвокат медсестры футболиста рассказал, что незадолго до смерти спортсмен якобы упал и ударился правой стороной головы, однако врачи его после этого не осмотрели.

Отметим, Фокус подготовил большой обзор о жизни и смерти Диего Марадоны, лучшего футболиста ХХ века.