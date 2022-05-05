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Форму Марадони, у якій він забив гол "рукою бога", продали за рекордні 9 мільйонів доларів

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Дієго марадону, рука бога, чемпіонат світу, аукціон, футболка марадони
Фото: Скриншот | Дієго Марадона на ЧС 1986 року

Покупець раритету побажав залишитися невідомим.

Футболку від футбольної форми покійного легендарного футболіста Дієго Марадони було продано за рекордні 9,3 мільйона доларів. Про це пише CNN.

Утім, ця футболка є частиною футбольної історії. Саме в ній Марадона грав на Чемпіонаті світу в 1986 році. І саме в цій футболці Марадона забив скандальний гол у ворота збірної Англії в чвертьфіналі ЧС у Мексиці.

На 51-й хвилині при рахунку 0:0 Марадона в сутичці з воротарем англійців Пітером Шилтоном рукою підправив м'яч у ворота. Суддя не помітив порушення з боку аргентинця, вважаючи, що той пробив головою, і зарахував гол.

"Рука Бога" на ЧС 1986 року

Внаслідок цього збірна Аргентини на ЧС-1986 виграла золото. А футболка Марадони перейшла до півзахисника збірної Англії Стіва Ходжа, з яким він обмінявся футболками після матчу.

Стів пізніше передав майку Марадони у футбольний музей Англії в Манчестері. А сам Марадона в інтерв'ю, обговорюючи скандальну подію на футбольному полі, заявляв, що гол був забитий "рукою Бога".

Онлайн-торги Sotheby's відбулися в середу, ім'я покупця не називається. Форму Дієго було продано за рекордну для спортивної атрибутики ціну. Попередній рекорд було встановлено у 2019 році, коли майку бейсболіста Бейб Рути продали за 5,64 мільйона доларів.

Примітно, але не всі раритети Марадони мали успіх. Так, на недавньому аукціоні так і не змогли продати його автомобілі, квартиру на березі моря та будинок.