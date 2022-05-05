Форму Марадони, у якій він забив гол "рукою бога", продали за рекордні 9 мільйонів доларів

Покупець раритету побажав залишитися невідомим.

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Футболку від футбольної форми покійного легендарного футболіста Дієго Марадони було продано за рекордні 9,3 мільйона доларів. Про це пише CNN.

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Утім, ця футболка є частиною футбольної історії. Саме в ній Марадона грав на Чемпіонаті світу в 1986 році. І саме в цій футболці Марадона забив скандальний гол у ворота збірної Англії в чвертьфіналі ЧС у Мексиці.

На 51-й хвилині при рахунку 0:0 Марадона в сутичці з воротарем англійців Пітером Шилтоном рукою підправив м'яч у ворота. Суддя не помітив порушення з боку аргентинця, вважаючи, що той пробив головою, і зарахував гол.

[ + – ] "Рука Бога" на ЧС 1986 року

Внаслідок цього збірна Аргентини на ЧС-1986 виграла золото. А футболка Марадони перейшла до півзахисника збірної Англії Стіва Ходжа, з яким він обмінявся футболками після матчу.

Стів пізніше передав майку Марадони у футбольний музей Англії в Манчестері. А сам Марадона в інтерв'ю, обговорюючи скандальну подію на футбольному полі, заявляв, що гол був забитий "рукою Бога".

Онлайн-торги Sotheby's відбулися в середу, ім'я покупця не називається. Форму Дієго було продано за рекордну для спортивної атрибутики ціну. Попередній рекорд було встановлено у 2019 році, коли майку бейсболіста Бейб Рути продали за 5,64 мільйона доларів.

Примітно, але не всі раритети Марадони мали успіх. Так, на недавньому аукціоні так і не змогли продати його автомобілі, квартиру на березі моря та будинок.