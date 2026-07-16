Два асисти від Мессі та неймовірний камбек: Аргентина вийшла до фіналу Чемпіонату світу

Збірна Аргентини перемогла збірну Англії у півфінальному матчі Чемпіонату світу. 19 липня Аргентина зіграє з Іспанією у фіналі мундіалю.

Під час гри англійці повели в рахунку, однак Аргентина змогла перевернути гру. Фокус вів текстову трансляцію цього поєдинку.

У першому таймі команди значно більше фолили, ніж грали в футбол: команди завдали менше 5 ударів на двох, натомість мали 19 порушень правил одне проти одного.

На початку другого тайму Ентоні Гордон замкнув подачу з флангу та вивів Англію вперед. Після цього підопічні Томаса Тухеля сіли в глибоку оборону, а тренер Англії навіть випустив двох додаткових захисників. Аргентинці ж навпаки активніше почали атакувати та значно більше бити по воротах суперника.

Спочатку декілька важливих сейвів зробив Джордан Пікфорд, а згодом аргентинці влучили в стійку. Однак в останні 10 хвилин основного часу англійці не втримали оборону. Спершу Енцо Фернандес влучив у стійку воріт, а вже за хвилину він же дальнім ударом зрівняв рахунок в матчі. А вже в компенсований час Лаутаро Мартінес забив переможний гол, який вивів аргентинців до фіналу. Гольові передачі в обох випадках оформив Ліонель Мессі, який тепер має 8 голів та 4 асисти в 7 матчах мундіалю. Не було жодного матчу, в яких би Мессі не оформив результативної дії.

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19 липня Аргентина зійдеться з Іспанією в матчі за Кубок світу. Саме аргентинці є чинним володарем трофею. Англійці ж гратимуть 18 липня проти Франції у матчі за 3 місце.

Раніше Фокус розповідав, що півфінальний матч між Англією та Аргентиною було визнано матчем із "найвищим рівнем ризику" на чемпіонаті світу після наради ФБР, офіційних осіб та місцевої поліції. В Атланті, США, де відбудеться півфінал, буде запроваджено широкий спектр заходів безпеки, зокрема окремі вхідні ворота для двох груп уболівальників.

Нагадаємо, що у 1986 році Аргентина обіграла Англію з рахунком 2:1 у чвертьфіналі чемпіонату світу в Мексиці, коли Дієго Марадона забив знаменитий гол "рукою Бога", відправивши м’яч кулаком повз Пітера Шилтона.

Тим часом збірна Іспанії перемогла французів у першому півфіналі чемпіонату світу. Підсумковий рахунок матчу — 2:0. Фінал чемпіонату світу відбудеться 19 липня в Нью-Джерсі.