Битва за Фолклендські острови: матч між Англією та Аргентиною на ЧС-2026 визнали "ризикованим"

ФБР заявляє, що півфінал чемпіонату світу з футболу між збірними Англії та Аргентини є "найризикованішим" матчем на даний момент. І припускає, що відбудуться сутички та бійки.

Півфінальний матч між Англією та Аргентиною було визнано матчем із "найвищим рівнем ризику" на чемпіонаті світу після наради ФБР, офіційних осіб та місцевої поліції. В Атланті, США, де відбудеться півфінал, буде запроваджено широкий спектр заходів безпеки, зокрема окремі вхідні ворота для двох груп уболівальників, повідомляє Daily Mail.

Збірна Аргентини вже задала тон, заспівавши пісню про Фолклендські острови

При цьому на самому стадіоні поділу на сектори не буде, тож поліція вже визнала, що якщо почнуться бійки, то вона мало що зможе вдіяти.

В інтернеті вже з’явилися відеозаписи сутичок між аргентинськими та англійськими вболівальниками, що відбулися минулих вихідних.

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Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні закликав до спокою, незважаючи на те, що його гравці постійно співали пісню, присвячену Фолклендським островам, протягом усього турніру. У 1982 році, після вторгнення Аргентини, у конфлікті, в результаті якого Велика Британія відновила контроль над островами в Південній Атлантиці, загинули 907 осіб. Цього тижня міністр закордонних справ Аргентини знову заявив про свої претензії на цю територію, які були швидко відкинуті сером Кіром Стармером.

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Але майбутній матч уже назвали "битвою за Фолкленди".

"Послання до аргентинського народу таке: це всього лише футбольний матч, — сказав Скалоні. — Нам доведеться зіграти проти чудової команди та чудового тренера, але це всього лише футбольний матч, нічого більше".

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд висловив подібну думку: "Це всього лише футбольний матч, і дві пристрасні групи вболівальників прийдуть подивитися гру найвищого рівня. У цьому й полягає суть футболу".

У США проживає величезна аргентинська діаспора, тисячі представників якої мають приїхати на матч із Флориди. Офіційні особи очікують, що на стадіоні буде приблизно однакова кількість уболівальників.

Нагадаємо, що у 1986 році Аргентина обіграла Англію з рахунком 2:1 у чвертьфіналі чемпіонату світу в Мексиці, коли Дієго Марадона забив знаменитий гол "рукою Бога", відправивши м’яч кулаком повз Пітера Шилтона.

Тим часом збірна Іспанії перемогла французів у першому півфіналі чемпіонату світу. Підсумковий рахунок матчу — 2:0. Фінал чемпіонату світу відбудеться 19 липня в Нью-Джерсі.