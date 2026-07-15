Битва за Фолклендские острова: матч между Англией и Аргентиной на ЧМ-2026 признали "рискованным"

ФБР заявляет, что полуфинал чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины является "самым рискованным" матчем на данный момент. И предполагает, что будут стычки и драки.

Полуфинальный матч Англии против Аргентины был признан матчем с "наибольшей степенью риска" на чемпионате мира после совещания ФБР, официальных лиц и местной полиции. В Атланте, США, где пройдет полуфинал, будет внедрен широкий спектр мер безопасности, включая отдельные входные ворота для двух групп болельщиков, сообщает Daily Mail.

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При этом на самом стадионе разделения по секторам не будет, так что полиция уже признала, что если драки начнутся, то они мало что смогут сделать.

В интернете уже распространились видеозаписи стычек между аргентинскими и английскими болельщиками на минувших выходных.

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони призвал к спокойствию, несмотря на то, что его игроки постоянно пели песню, посвященную Фолклендским островам, на протяжении всего турнира. В 1982 году, после вторжения Аргентины, в конфликте, в результате которого Великобритания восстановила контроль над островами в Южной Атлантике, погибли 907 человек. На этой неделе министр иностранных дел Аргентины вновь заявил о своих претензиях на эту территорию, которые были быстро отвергнуты сэром Киром Стармером.

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Но будущий матч уже назвали "битвой за Фолкленды".

"Послание аргентинскому народу таково: это всего лишь футбольный матч, — сказал Скалони. — Нам предстоит встретиться с отличной командой и отличным тренером, но это всего лишь футбольный матч, ничего больше".

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд высказал аналогичное мнение: "Это всего лишь футбольный матч, и две страстные группы болельщиков придут посмотреть игру высшего уровня. В этом суть футбола".

В США проживает огромная аргентинская диаспора, тысячи из которых должны приехать на игру из Флориды. Официальные лица ожидают, что на стадионе будет примерно равное количество болельщиков.

Напомним, в 1986 году Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира в Мексике, когда Диего Марадона забил знаменитый гол "рукой Бога", отправив мяч кулаком мимо Питера Шилтона.

Тем временем сборная Испании обыграла французов в первом полуфинале чемпионата мира. Итоговый счет матча — 2:0. Финал чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Джерси.