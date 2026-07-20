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Спорт Чемпионат мира по футболу 2026

Все решил один момент: Испания минимально обыграла Аргентину, став двукратными чемпионами мира

Финал между Испанией и Аргентиной состоялся в США
Финал между Испанией и Аргентиной состоялся в США | Фото: fifa.com

На стадионе "Мет Лайф Стэдиум" в Нью-Джерси (США) состоялся финал Чемпионата мира-2026, в котором встретились сборная Испании и сборная Аргентины. Судьбу матча решил один эпизод в дополнительное время игры.

Победу в дополнительное время одержали испанцы, выиграв с минимальным счётом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В течение первой половины матча команды создавали моменты, однако до их полноценной реализации дело не дошло. Игроки обеих сборных пытались воспользоваться ошибками соперника, однако первый тайм матча между чемпионами Европы и Южной Америки завершился ничьей 0:0.

Месси, Ямаль, ЧС-26, финал
Месси сыграет против "Ямаля" в финале ЧМ-2026
Фото: fifa.com

Во втором тайме команды стали активнее действовать вблизи штрафных площадок соперников. Испания продолжала оказывать давление, а Аргентина пыталась отбиваться и проводить контратаки.

Однако в конце второго тайма Энцо Фернандес получил первую желтую карточку за пререкания. А затем Аргентина осталась в меньшинстве — после фола Энцо на Пау Кубарси "альбиселесте" остались вдесятером.

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удаление Мартинеса
Энцо Мартинес оставил "альбиселесте" вдесятером
Фото: fifa.com

В дополнительное время "Фурия Роха" продолжила активно атаковать ворота Эмилиано Мартинеса. На 96-й минуте испанцы забили гол в ворота Аргентины, но он был отменен из-за фола в атаке. Первый дополнительный тайм завершился со счётом 0:0.

И в начале второго дополнительного тайма, на 106-й минуте, Испания смогла забить после удара Феррана Тореса. Таким образом, счёт стал 1:0 в пользу "Фурии Рохи".

Ферран Торрес, ЧМ-2026, финал, гол
Ферран Торрес открывает счет в финале чемпионата мира
Фото: fifa.com

После пропущенного гола Аргентина перешла в атаку на ворота испанцев, а Месси дважды пытался пробить по воротам "Фурии Рохи". Несмотря на все попытки, испанцы сумели удержать счёт и выиграли с минимальным преимуществом.

Ранее Фокус сообщал, что Англия выиграла матч за третье место у Франции. Англичане одержали победу со счётом 6:4 и впервые с 1966 года заняли призовое место.

Впоследствии стало известно, что Зидан станет новым тренером сборной Франции после её провала. Он вступит в эту должность уже осенью.