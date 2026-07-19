Заменит Дидье Дешама: Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции

Легенда футбола Зинедин Зидан станет следующим главным тренером сборной Франции. В должность наставник вступит уже осенью.

Один из величайших игроков в истории футбола Зинедин Зидан возглавит тренерский штаб французской футбольной сборной. Об этом сообщило издание L'Équipe.

Согласно сообщению, Зидан официально вступит в должность 1 сентября, сменив Дидье Дешама. При этом сама французская футбольная федерация пока не подтвердила назначение, однако внутри клуба предполагают, что к 27 июля объявление нового тренера произойдет.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что контракт с новым тренером будет подписан как минимум до 2030 года.

Публикация инсайдера о Зинедине Зидане Фото: скриншот

Ожидается, что первый матч Зидана в качестве главного тренера состоится на выезде против Турции в рамках Лиги наций 25 сентября.

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Дешам покидает свой пост после 14 лет работы во главе национальной сборной, за которые он провел 185 матчей и привел Францию ​​к победе на чемпионате мира 2018 года, Кубку Лиги наций 2020-21, финалу Евро-2016 и финалу чемпионата мира 2022 года. В чемпионате мира-2026 французская сборная проиграла Англии за третье место со счетом 4:6.

Зинедин Зидан

Чемпион мира (1998) и чемпион Европы (2000), обладатель "Золотого мяча" (1998) и трижды обладатель награды "Игрок года ФИФА" (1998, 2000, 2003) после окончания футбольной карьеры с перерывами тренировал испанский клуб "Реал Мадрид". Под его руководством ФК выиграл три Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, и дважды чемпионат Испании. В 2017 году Зидан был признан лучшим тренером мира. Покинул пост главного тренера Зизу в мае 2021 года.

К слову, спортивные журналисты считали сборную Франции одним из главных претендентов на победу в ЧМ-2026.

Напомним, Фокус писал, чем сейчас занимается Зидан. Звезду приглашали возглавить сборную США после Чемпионата мира 2022 года, но он отказался.