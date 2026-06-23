20 лет назад он "ударил" Матерацци в финале чемпионата мира: чем сейчас занимается Зидан

9 июля 2006 года на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине состоялся финал чемпионата мира, в котором встретились сборные Франции и Италии. На 110-й минуте матча между французом Зинедином Зиданом и итальянцем Марко Матерацци происходит стычка, в ходе которой первый ударяет второго головой в грудь.

Этот момент вошёл в историю чемпионатов мира как один из самых ярких эпизодов. В итоге Зидан получил красную карточку, а его сборная Франции уступила в серии послематчевых пенальти. 23 июня легендарному полузащитнику исполняется 54 года. Ко дню рождения Зидана "Фокус" собрал информацию о его карьере и о том, чем он занимается.

Детские годы и начало карьеры

Зинедин Язид Зидан родился 23 июня 1972 года в Марселе в семье, где до него уже было четверо детей. Семья Зиданов по происхождению — кабилы (берберская народность) из Алжира, бывшей колонии Франции.

Отец Зидана работал кладовщиком и охранником в универмаге, часто в ночную смену, а мать была домохозяйкой. Семья была достаточно обеспеченной по меркам пригорода Марселя Ла-Кастеллан, который славился высоким уровнем преступности и безработицы.

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Одним из немногих развлечений для детей в этом месте была игра в футбол. И именно в местных командах Зидан играл до 14 лет, пока его не заметили скауты, которые посоветовали футбольному клубу "Канны" подписать контракт с молодым Зизу.

"Он обходил одного, двух, трёх, пятерых, шестерых игроков — это было великолепно. Его ноги как будто разговаривали с мячом", — так описывал Зидана бывший футболист и скаут Жан Варро, который и порекомендовал подписать Зидана.

Отец долго сомневался, но в конце концов согласился, мотивировав это так: "Что ж, спорт — единственный путь к успеху для выходца из семьи иммигрантов".

Переехав в "Канн", Зидан сначала жил в общежитии, пока его не пригласил к себе директор "Канн" Жан-Клод Элино. Позже Зидан сказал, что, живя с Элино, он обрёл душевное равновесие.

Еще во время выступлений в академии отмечали его агрессивность: в частности, он мог выразить свое недовольство зрителями, которые оскорбляли его семью. Первые недели в Каннах Зидан провел в основном в роли уборщика, в качестве наказания за удар соперника, который насмехался над его гетто-происхождением. Однако тренер также хотел научить Зидана направлять гнев на свою игру, чтобы это мотивировало его играть лучше.

18 мая 1989 года в матче Первого дивизиона Франции против "Нанта" 16-летний Зинедин Зидан впервые вышел на поле. Спустя 2 года, в феврале 1991 года, Зидан забил свой первый гол в профессиональном футболе. В знак благодарности президент клуба Ален Педретти подарил футболисту автомобиль, который пообещал ему в тот день, когда тот забил свой первый гол за клуб.

Зидан в Каннах Фото: Threads

В 1992 году Зидан перешёл в "Бордо", который более успешно выступал в национальном чемпионате. За это время он выиграл Кубок Интертото, занял 2-е место в Кубке УЕФА и получил награду как лучший игрок чемпионата.

Однако главным результатом этого перехода стала сформировавшаяся тройка Зидан — Лизаразу — Дюгарри, которая сыграла важную роль в победе сборной Франции на чемпионате мира 1998 года.

Крупнейшие достижения Зидана на клубном уровне

В 1996 году Зидан переезжает в Италию — "Ювентус" подписывает контракт с этим звездным игроком. Там он проведёт 5 сезонов, станет двукратным чемпионом Италии, дважды сыграет в финале Лиги чемпионов, правда, оба раза безуспешно.

Партнеры по команде невероятно ценили талант Зидана. Нападающий, игравший впереди "Зизу", Алессандро дель Пьеро так описывал француза:

"Зидан обладал исключительным талантом, что способствовало его единственному стремлению — помогать команде. Он не был эгоистичным игроком. У него была уникальная способность быть великим и командным игроком. Мне посчастливилось играть с ним".

А вот полузащитник Эдгар Давидс так отзывался о Зидане: "Он уникальный игрок. Он создает пространство там, где его нет. Независимо от того, откуда он получает мяч или как он к нему попадает, он может выйти из затруднительного положения. Его воображение и техника впечатляют".

В 1998 году Зидан был признан лучшим игроком года по версии ФИФА и получил "Золотой мяч". А в 2000 году вновь проявилась отрицательная сторона Зинедина — в матче против "Гамбурга" он ударил головой игрока немецкой команды Йохена Кинца.

Несмотря на все проблемы, в 2001 году мадридский "Реал" заплатил рекордную на тот момент сумму за футболиста — почти 80 миллионов евро — и Зидан переехал в Испанию.

Уже в первом сезоне Зинедин с "Реалом" дошёл до финала Лиги чемпионов, и на этот раз француз не подвёл. Его гол в матче против "Байера" признан настоящей классикой финалов Лиги чемпионов.

В 2009 году издание The Telegraph включило этот гол в топ-20 лучших моментов десятилетия в спорте.

"Зинедин Зидан, находясь на расстоянии 18 ярдов от ворот, наблюдает и ждёт, выравнивает положение тела и одним плавным движением выполняет пируэт и ловит мяч на лету левой ногой. Мяч пролетает мимо Ханса-Йорга Бутта. Это был момент апофеоза Зидана, даже больше, чем финал чемпионата мира 1998 года, благодаря изяществу и красоте момента, благодаря его контролю над всем вокруг. Он был Брюсом Ли в замедленной съемке, пока вокруг царил "хаос кунг-фу", — так описывал автор материала тот гол.

В 2000 и 2003 годах Зидан пополнил свою коллекцию ещё двумя наградами "Лучший игрок года" по версии ФИФА. А в 2004 году болельщики признали его лучшим европейским футболистом за последние 50 лет.

Более того, успех Зидана настолько поразил болельщиков, что ему даже посвятили песню.

В 2006 году он объявил, что завершит карьеру после чемпионата мира. В последнем клубном матче он отличился голом, а 80 тысяч болельщиков держали большой баннер "Спасибо за магию", в то время как игроки вышли в футболках "ZIDANE 2001-2006".

Карьера Зидана в сборной

Учитывая своё происхождение, Зинедин Зидан мог выбирать между выступлениями за сборную Франции и сборную Алжира. Он никогда не стеснялся своего происхождения, заявляя следующее:

"У меня есть родственные связи с арабским миром. Это у меня в крови — благодаря родителям. Я очень горжусь тем, что я француз, но также очень горжусь тем, что у меня есть эти корни и это разнообразие".

Зидан дебютировал в сборной Франции, выйдя на замену в товарищеском матче против Чехии 17 августа 1994 года. Тот матч завершился со счётом 2:2 — до выхода Зизу команда проигрывала 0:2, но он забил два гола.

Евро-1996 оказался не слишком удачным для самого Зидана, хотя его команда дошла до полуфинала турнира. Настоящим триумфом для Зизу стал чемпионат мира 1998 года, который проходил на родине Франции.

Зинедин активно выделялся голевыми действиями на пути к финалу, но в последнем матче против Бразилии наступил его триумф. Зидан отличился дублем, после чего ещё один гол забил Эмануэль Пети, и счёт 3:0 закрепил за сборной Франции титул чемпионов мира.

На Евро-2000, который Франция выиграла, Зидан стал лучшим игроком турнира, отдав в финале голевую передачу Тьерри Анри. Тот выступление Зизу на Евро сайт УЕФА описывал так:

"В Бельгии и Нидерландах Зидан доминировал в крупном чемпионате так, как никто другой не смог со времён Диего Марадоны в 1986 году. От первого матча против Дании до финала против Италии "Зизу" ярко сиял, очаровывая своих соперников умными движениями, завораживающими финтами, слаломными пробежками и мастерским видением поля".

Чемпионат мира 2006 года

В 2006 году у Франции возникли определенные трудности с квалификацией на Чемпионат мира. Из-за этого тренер Раймон Доменек попросил Зидана, Лилиана Тюрама и Клода Макелеле вернуться в национальную сборную, чтобы провести более успешную квалификацию. Это удалось, и Франция выиграла свою группу.

На самом турнире Зидан, как всегда, был великолепен — он забивал и отдавал голевые передачи в ключевые моменты, а его пенальти в полуфинале, как и в 1998 году, стал решающим и вывел французов в финал. Сам Зизу на турнире также носил капитанскую повязку.

Финал того чемпионата стал одним из самых драматичных в истории чемпионатов мира. В начале матча именно Зидан открыл счёт, забив с пенальти. Итальянцы смогли сравнять счёт и перевели игру в дополнительное время, где у Зизу был ещё один шанс отличиться, однако там спас Джанлуиджи Буффон.

Конфликт с Марко Матерацци

На 109-й минуте Зидан и Матерацци бежали рядом и о чём-то спорили. Матерацци схватил Зизу за футболку, после чего тот обернулся и ударил итальянца головой в грудь.

Сначала судьи не заметили этот эпизод, но после апелляций сборной Италии и консультации с четвертым судьей Зидан получил красную карточку.

После матча СМИ пытались проанализировать, что сказал Матерацци. Они заявляли, что наняли специалиста по чтению по губам, и тот якобы определил, что итальянец назвал Зидана "сыном террористической ш***и".

Сам защитник сборной Италии отрицал обвинения, а позже выиграл судебный процесс против ряда СМИ, заявив о клевете в свой адрес.

В свою очередь Зидан лишь частично объяснил, что неоднократные резкие оскорбления в адрес его матери вызвали у него такую реакцию. На тот момент мать французского полузащитника была больна.

Матерацци объяснял, что действительно плохо отзывался о самом французе, но не о его матери. К тому же он добавлял, что Зидан вел себя высокомерно:

"Я также не говорил о его матери. Я потерял мать, когда мне было пятнадцать, и даже сейчас я до сих пор с эмоциями говорю об этом".

Позже Зидан заявил, что не сожалеет о своих действиях.

Матерацци же изложил свою версию событий лишь спустя два месяца, утверждая, что после того, как он схватил футболку Зидана, тот заметил: "Если ты хочешь мою футболку, я отдам её тебе позже". Итальянец якобы ответил Зидану, что отдал бы предпочтение "его сестре", но во время интервью заявил, что не знал, что у Зидана вообще есть сестра.

Через год после инцидента Матерацци подтвердил, что его точные слова в адрес Зидана были следующими: "Я предпочитаю такую ж***, как твоя сестра".

После его возвращения во Францию площадь Согласия в Париже была заполнена тысячами болельщиков, которые размахивали флагами и ритмично скандировали "Зизу! Зизу!", а церемонию памяти возглавил президент Франции Жак Ширак.

"Матч, который вы сыграли вчера вечером, был наполнен талантом и профессионализмом. Я знаю, что вы опечалены и разочарованы, но я хочу сказать вам, что вся страна чрезвычайно гордится вами. Вы прославили страну своими исключительными качествами и фантастическим боевым духом, который был вашей силой в трудные времена, но также и в моменты побед", — заявил Жак Ширак.

Сам Зидан получил "Золотой мяч" как лучший игрок того турнира.

Зидан после завершения карьеры

1 июня 2009 года Зидан был назначен советником президента после того, как Флорентино Перес во второй раз был избран президентом мадридского "Реала". Он также часто участвовал в показательных матчах в составе легенд испанского клуба.

В 2013 году Зидан стал помощником главного тренера "Реала" Карло Анчелотти. После этого он полтора года проработал в главной команде академии испанского клуба "Кастилья". А 4 января 2016 года мадридский "Реал" объявил об увольнении Рафаэля Бенитеса, и в тот же день Зидан был назначен новым главным тренером клуба по контракту на два с половиной года. Он проработал на этой должности до конца мая 2018 года, выиграв три Лиги чемпионов, в том числе финал 2018 года, который проходил в Киеве.

Зинедин Зидан Фото: ФК "Реал"

Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского "Реала" 11 марта 2019 года по контракту, действующему до лета 2022 года. Однако на этот раз француз не доработал до конца, покинув команду в 2021 году.

Его приглашали возглавить сборную США после Чемпионата мира 2022 года, но он отказался. Сейчас Зидан нигде не работает, однако в сети уже давно ходят слухи, что Зизу должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира. Именно тогда команду покинет многолетний тренер Дидье Дешам.

Напомним, что 22 июня Лионель Месси забил свои 17-й и 18-й голы на чемпионатах мира и стал единоличным лучшим бомбардиром в истории мундиалей. Лео обогнал немецкого бомбардира Мирослава Клозе, на счету которого было 16 голов.

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