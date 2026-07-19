Замінить Дідьє Дешама: Зінедін Зідан стане головним тренером збірної Франції

Легенда футболу Зінедін Зідан стане наступним головним тренером збірної Франції. На цю посаду він вступить вже восени.

Один із найвидатніших футболістів в історії футболу Зінедін Зідан очолить тренерський штаб французької футбольної збірної. Про це повідомило видання L'Équipe.

Згідно з повідомленням, Зідан офіційно обійме посаду 1 вересня, замінивши Дідьє Дешама. При цьому сама французька футбольна федерація поки що не підтвердила це призначення, проте у клубі припускають, що до 27 липня відбудеться оголошення імені нового тренера.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що контракт із новим тренером буде підписано щонайменше до 2030 року.

Публікація інсайдера про Зінедіна Зідана Фото: скриншот

Очікується, що перший матч Зідана на посаді головного тренера відбудеться на виїзді проти Туреччини в рамках Ліги націй 25 вересня.

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Дешам залишає свою посаду після 14 років роботи на чолі національної збірної, за які він провів 185 матчів і привів Францію до перемоги на чемпіонаті світу 2018 року, Кубку Ліги націй 2020-21, фіналу Євро-2016 та фіналу чемпіонату світу 2022 року. На чемпіонаті світу-2026 французька збірна поступилася Англії у матчі за третє місце з рахунком 4:6.

Зінедін Зідан

Чемпіон світу (1998) та чемпіон Європи (2000), володар "Золотого м’яча" (1998) та триразовий володар нагороди "Гравець року ФІФА" (1998, 2000, 2003) після завершення футбольної кар'єри з перервами тренував іспанський клуб "Реал Мадрид". Під його керівництвом ФК виграв три Ліги чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу та двічі чемпіонат Іспанії. У 2017 році Зідан був визнаний найкращим тренером світу. Зізу залишив посаду головного тренера у травні 2021 року.

До речі, спортивні журналісти вважали збірну Франції одним із головних претендентів на перемогу на ЧС-2026.

Нагадаємо, що Фокус писав про те, чим зараз займається Зідан. Зірку запрошували очолити збірну США після Чемпіонату світу 2022 року, але він відмовився.