Його вмовляли: Трамп не хотів залишати сцену під час святкування перемоги Іспанії на ЧС (відео)

Президент США Дональд Трамп після вручення трофея переможцям чемпіонату світу з футболу не пішов зі сцени разом з іншими учасниками церемонії та залишився поруч зі збірною Іспанії під час святкування перемоги.

Про це повідомило видання Reuters.

Трамп разом із президентом FIFA Джанні Інфантіно вручав нагороди після фіналу чемпіонату світу, в якому Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0. Після передачі кубка капітану іспанців Родрі президент США залишився на подіумі поруч із командою, тоді як церемонія перейшла до святкування.

Yahoo Sports пише, що Інфантіно намагався жестами відвести Трампа зі сцени перед тим, як іспанські футболісти підняли трофей, однак президент США не залишив подіум. На опублікованих відео видно, як Інфантіно звертається до Трампа та показує напрямок виходу, але той продовжує стояти поруч із гравцями.

Відео дня

За інформацією Reuters, коли Трамп і Інфантіно вийшли на поле для церемонії нагородження, частина вболівальників зустріла їх свистом. Після початку вручення медалей реакція трибун стихла.

Це не перший подібний випадок. Yahoo Sports зазначає, що після фіналу клубного чемпіонату світу 2025 року Трамп також залишався на сцені під час святкування перемоги лондонського “Челсі”.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії в додатковий час перемогла Аргентину з рахунком 1:0 та вдруге в історії стала чемпіоном світу. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Основний час завершився без забитих м'ячів. Наприкінці другого тайму Аргентина залишилася в меншості після вилучення Енцо Фернандеса, а в овертаймі іспанці дотиснули суперника й утримали мінімальну перевагу до фінального свистка.

У матчі за третє місце чемпіонату світу-2026 збірна Англії перемогла Францію з рахунком 6:4 та вперше з 1966 року завершила мундіаль серед призерів.