Его уговаривали: Трамп не хотел уходить со сцены во время празднования победы Испании на ЧМ (видео)

Президент США Дональд Трамп после вручения трофея победителям чемпионата мира по футболу не ушёл со сцены вместе с другими участниками церемонии и остался рядом со сборной Испании во время празднования победы.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Трамп вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино вручал награды после финала чемпионата мира, в котором Испания победила Аргентину со счётом 1:0. После вручения кубка капитану испанцев Родри президент США остался на подиуме рядом с командой, а церемония перешла в праздничную часть.

Yahoo Sports сообщает, что Инфантино пытался жестами увести Трампа со сцены перед тем, как испанские футболисты подняли трофей, однако президент США не покинул подиум. На опубликованных видео видно, как Инфантино обращается к Трампу и указывает направление выхода, но тот продолжает стоять рядом с игроками.

Відео дня

По информации Reuters, когда Трамп и Инфантино вышли на поле для церемонии награждения, часть болельщиков встретила их свистом. После начала вручения медалей реакция трибун утихла.

Это не первый подобный случай. Yahoo Sports отмечает, что после финала клубного чемпионата мира 2025 года Трамп также оставался на сцене во время празднования победы лондонского "Челси".

Напомним, в финале чемпионата мира-2026 сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счётом 1:0 и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Основное время завершилось без забитых мячей. В конце второго тайма Аргентина осталась в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса, а в дополнительное время испанцы дожали соперника и удержали минимальное преимущество до финального свистка.

В матче за третье место чемпионата мира-2026 сборная Англии обыграла Францию со счётом 6:4 и впервые с 1966 года вошла в число призеров чемпионата мира.