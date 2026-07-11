Суперкари, кросовери та великий пікап: якими авто володіє футболіст Ерлінг Голанд (фото)

Ерлінг Голанд зібрав вражаючу колекцію авто. У гаражі зіркового форварда збірної Норвегії – численні суперкари та кілька елітних позашляховиків.

26-річний Ерлінг Голанд, який став однією з головних зірок Мундіалю-2026 у США, є поціновувачем дорогих автомобілів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Mercedes-AMG One Фото: The Sun

Колекція суперкарів Ерлінга Голанда

Загальна вартість авто Ерлінга Голанда становить приблизно 12 мільйонів доларів і серед них є справжні ексклюзиви. Найціннішим наразі є одне із 275 випущених купе Mercedes-AMG One $2.72 мільйона. Трековий суперкар оснащений 1063-сильною гібридною установкою від боліда "Формули-1" з 1,6-літровим V6 твін-турбо та електромоторами. Він розвиває понад 350 км/год і встановив рекорд Нюрбургрингу.

Ferrari 812 Competizione Aperta Фото: The Sun

Також форвард "Манчестер Сіті" придбав аж три суперкари Ferrari. Серед них – 810-сильний трековий Ferrari Monza SP2 за $1,8 мільйона, який не має лобового скла (керувати ним потрібно в шоломі). Придбав Голанд він і лімітований Ferrari 812 Competizione Aperta на 830 сил, а недавно його колекцію поповнив новітній 12Cilindri з 820-сильним V12.

Відео дня

Ferrari 12Cilindri Фото: Daily Mail

До того ж, в колекції футболіста є суперкари Lamborghini Aventador SVJ і Huracan Sterrato, а також Porsche 911 GT3. А в 2023 році футболіст за кермом купе Rolls-Royce Ghost користувався телефоном, за що отримав штраф у 200 фунтів стерлінгів ($268).

Важливо

Яскравий, швидкий, електричний: тест-драйв нового спорткара MG Cyberster

Повсякденні авто Ерлінга Голанда

Найчастіше норвезьку зірку в Манчестері бачать на білому Rolls-Royce Cullinan вартістю пів мільйона доларів. Крім того, час від часу він використовує заряджений кросовер Aston Martin DBX707, здатний розвинути 310 км/год.

Rolls-Royce Cullinan є повсякденним авто футболіста

У США Ерлінг Голланд замовив величезний тюнінгований пікап Ford F-150 Shelby Super Snake за $200 000. Авто оснащене компресорним V8 потужністю 810 сил.

Aston Martin DBX707 Фото: Daily Mail Ford F-150 Shelby Super Snake Фото: Daily Mail Mercedes-Maybach S-Class Virgil Abloh Edition Porsche 911 GT3 Фото: Daily Mail

У колекції нападника "Манчестер Сіті" також є ексклюзивний Mercedes-Maybach S-Class Virgil Abloh Edition. Таких седанів існує лише 150.

Авто Ерлінга Голанда зберігаються у гаражі його величезного маєтку в англійському графстві Чешир вартістю 8,2 мільйона доларів. До речі, невдовзі очікується поповнення, адже футболіст замовив 1800-сильний суперкар Bugatti Tourbillon за 5 мільйонів євро.

До речі, нещодавно рожевий спорткар від Сідні Свіні продали на аукціоні за смішною ціною.

Також Фокус розповідав про відроджений найперший суперкар McLaren.