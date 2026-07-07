Легенда з 70-х: McLaren відродив свій найперший суперкар (фото, відео)

McLaren M6 GT 1970 року повернули до життя. Перший суперкар британської марки відтворили до найменших деталей.

Проєкт присвятили 60-річчю McLaren та планують показати унікальне авто на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді 9-12 липня. Про суперкар розповіли на офіційному сайті McLaren.

Відродити M6 GT взявся підрозділ McLaren Special Operations, який створює ексклюзивні версії суперкарів. Там взялися завершити те, що не вдалося Брюсу Макларену, адже модель так і не стала серійною.

Двері авто піднімаються догори Фото: McLaren

Як і оригінал, новий McLaren M6 GT створений на шасі 60-х років на основі збережених креслень, а його склопластиковий кузов виготовили з використанням справжніх матриць. Авто важить усього 800 кг.

McLaren M6 GT так і не став серійним Фото: McLaren

У точності відтворили й салон суперкара — навіть важіль КПП оздобили деревом, як в авто 1970 року. До того ж, встановлено автентичні деталі підвіски та карбюраторний V8 від Chevrolet.

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Суперкар McLaren M6 GT — історія та характеристики маловідомої моделі

Історія McLaren M6 GT склалася трагічно. Брюс Макларен створював успішні гоночні авто, проте мріяв випускати й серійні моделі. Суперкар McLaren M6 GT почали розробляти в 1969 році на базі спортпрототипа M6A.

Салон авто відтворили до найменших деталей Фото: McLaren

Обтічне купе McLaren M6 GT отримало двері, які піднімаються догори, а його висота склала всього 101 см. Авто оснастили 5,7-літровим 370-сильним V8 від Chevrolet Corvette, який дозволяв розганятися до 100 км/год за 4,2 с, а до 160 км/год — за 8 с. Максимальна швидкість склала 265 км/год.

Суперкар оснащений 370-сильним карбюраторним V8 від Corvette Фото: McLaren

Усього встигли виготовити лише два або три суперкари McLaren M6 GT. Після загибелі Брюса Макларена в 1970 році під час тестів на треку в Гудвуді проєкт закрили. Перша серійна модель марки з'явилася лише в 90-х — це був легендарний суперкар McLaren F1.

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