Зайва вага — ворог: McLaren випустив надлегкий суперкар вартістю понад $2 мільйони (фото)

Лінійку McLaren поповнила найдорожча модель MCL-HY GTR. Екстремальний трековий суперкар на 720 сил важить менш ніж тонну.

Новий McLaren MCL-HY GTR випустять невеликою партією, а його ціна перевищить 2 мільйони доларів. Подробиці авто розкрили на сайті британського автовиробника.

Авто отримало кіль та антикрило Фото: McLaren

Суперкар є серійною версією гоночного McLaren MCL-HY FIA, який у 2027 році змагатиметься у знаменитих перегонах на витривалість "24 години Ле-Мана".

Утім, на відміну від побратима, новий McLaren MCL-HY GTR оснащений не 697-сильною гібридною установкою, а 2,9-літровим V6 твін-турбо потужністю 720 к. с. Відмова від електромотора та батареї дозволила знизити масу авто — вона не перевищує 1000 кг.

Із зайвою вагою розробники активно боролись. Суперкар McLaren MCL-HY GTR отримав карбонові монокок та кузовні панелі. Компактні двері піднімаються догори.

Авто оснастили 720-сильним V6 твін-турбо Фото: McLaren

Крім того, серйозну увагу приділили аеродинаміці. Купе McLaren MCL-HY GTR оснастили карбоновим переднім спойлером, кілем на даху та величезним антикрилом. Крім того, суперкар отримав гоночну підвіску та карбоново-керамічні гальма.

Між іншим, у продаж надійшов електричний суперкар BYD вартістю майже $3 мільйони, який встановив світовий рекорд швидкості — 496 км/год.

