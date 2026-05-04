Лишний вес — враг: McLaren выпустил сверхлегкий суперкар стоимостью более $2 миллионов (фото)

Линейку McLaren пополнила самая дорогая модель MCL-HY GTR. Экстремальный трековый суперкар на 720 сил весит менее тонны.

Новый McLaren MCL-HY GTR выпустят небольшой партией, а его цена превысит 2 миллиона долларов. Подробности авто раскрыли на сайте британского автопроизводителя.

Авто получило киль и антикрыло Фото: McLaren

Суперкар является серийной версией гоночного McLaren MCL-HY FIA, который в 2027 году будет соревноваться в знаменитой гонке на выносливость "24 часа Ле-Мана".

Впрочем, в отличие от собрата, новый McLaren MCL-HY GTR оснащен не 697-сильной гибридной установкой, а 2,9-литровым V6 твин-турбо мощностью 720 л.с. Отказ от электромотора и батареи позволил снизить массу авто — она не превышает 1000 кг.

С лишним весом разработчики активно боролись. Суперкар McLaren MCL-HY GTR получил карбоновые монокок и кузовные панели. Компактные двери поднимаются вверх.

Авто оснастили 720-сильным V6 твин-турбо V6 Фото: McLaren

Кроме того, серьезное внимание уделили аэродинамике. Купе McLaren MCL-HY GTR оснастили карбоновым передним спойлером, килем на крыше и огромным антикрылом. Кроме того, суперкар получил гоночную подвеску и карбоново-керамические тормоза.

