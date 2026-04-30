Самое быстрое в мире: самое дорогое китайское авто продали за почти 3 миллиона долларов (фото)

Суперкар Yangwang U9 Xtreme от BYD поступил в продажу. Самый быстрый автомобиль в мире способен развить 496 км/ч.

Первый суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme продали на автошоу в Пекине за 20 миллионов юаней ($2 928 300) и это самое дорогое китайское авто в истории. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Авто передал владельцу лично CEO BYD Auto Ван Чуаньфу. Первый серийный экземпляр модели отличается золотистым декором. Всего же выпустят всего 30 купе BYD Yangwang U9 в топовой версии Xtreme.

BYD Yangwang U9 Xtreme способен развить 496 км/ч

Электромобиль BYD Yangwang U9 Xtreme получил моторы, которые суммарно развивают 3000 сил. В прошлом году на полигоне АТР в немецком городе Паппенбург он разогнался до 496,2 км/ч — это новый мировой рекорд скорости среди серийных авто.

Відео дня

Важно

Разгон до 100 км/ч занимает 2,36 с, а спринт на 1/4 мили (402 м) с места занимает 9,78 с. К тому же, это самый быстрый электромобиль на Нюрбургринге — он преодолел круг за 6 минут 59,16 секунды.

Новый BYD Yangwang U9 Xtreme получил батарею емкостью 80 кВт∙ч, а его запас хода составляет 450 км. Суперкар оснащен карбоново-керамическими тормозами и активной подвеской с индивидуальным управлением каждого колеса. Специально для него разработали 20-дюймовые шины GitiSport e-GTR2 PRO, которые выдерживают скорость 500 км/ч.

Кстати, на Пекинском автошоу BYD представил целое семейство электрокаров и среди них — седаны, кроссоверы и суперкары.

