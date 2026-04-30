Найшвидше у світі: найдорожче китайське авто продали за майже 3 мільйони доларів (фото)

Суперкар Yangwang U9 Xtreme від BYD надійшов у продаж. Найшвидший автомобіль у світі здатен розвинути 496 км/год.

Перший суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme продали на автошоу в Пекіні за 20 мільйонів юанів ($2 928 300) і це найдорожче китайське авто в історії. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Авто передав власнику особисто CEO BYD Auto Ван Чуаньфу. Перший серійний екземпляр моделі вирізняється золотистим декором. Усього ж випустять лише 30 купе BYD Yangwang U9 у топовій версії Xtreme.

BYD Yangwang U9 Xtreme здатен розвинути 496 км/год Фото: CarNewsChina

Електромобіль BYD Yangwang U9 Xtreme отримав мотори, які сумарно розвивають 3000 сил. Торік на полігоні АТР у німецькому місті Паппенбург він розігнався до 496,2 км/год — це новий світовий рекорд швидкості серед серійних авто.

Розгін до 100 км/год займає 2,36 с, а спринт на 1/4 милі (402 м) з місця займає 9,78 с. До того ж, це найшвидший електромобіль на Нюрбургрингу — він подолав коло за 6 хвилин 59,16 секунди.

Авто передав покупцю особисто CEO BYD Ван Чуаньфу Фото: CarNewsChina

Новий BYD Yangwang U9 Xtreme отримав батарею ємністю 80 кВт∙год, а його запас ходу становить 450 км. Суперкар оснащений карбоново-керамічними гальмами та активною підвіскою с індивідуальним керуванням кожного колеса. Спеціально для нього розробили 20-дюймові шини GitiSport e·GTR2 PRO, які витримують швидкість 500 км/год.

До речі, на Пекінському автошоу BYD представив ціле сімейство електрокарів і серед них — седани, кросовери та суперкари.

