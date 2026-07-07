Легенда 70-х: McLaren возродил свой самый первый суперкар (фото, видео)

McLaren M6 GT 1970 года вернули к жизни. Первый суперкар британской марки воссоздали до мельчайших деталей.

Проект посвящен 60-летию McLaren, и уникальный автомобиль планируется представить на Фестивале скорости в британском Гудвуде 9–12 июля. О суперкаре рассказали на официальном сайте McLaren.

Восстановить M6 GT взялось подразделение McLaren Special Operations, которое создает эксклюзивные версии суперкаров. Там решили довести до конца то, что не удалось Брюсу Макларену, ведь модель так и не пошла в серийное производство.

Двери автомобиля поднимаются вверх Фото: McLaren

Как и оригинал, новый McLaren M6 GT создан на шасси 60-х годов на основе сохранившихся чертежей, а его стеклопластиковый кузов изготовлен с использованием подлинных матриц. Машина весит всего 800 кг.

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McLaren M6 GT так и не поступил в серийное производство Фото: McLaren

В точности воссоздали и салон суперкара — даже рычаг коробки передач отделан деревом, как в автомобиле 1970 года. Кроме того, установлены аутентичные детали подвески и карбюраторный V8 от Chevrolet.

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Суперкар McLaren M6 GT — история и характеристики малоизвестной модели

История McLaren M6 GT сложилась трагически. Брюс Макларен создавал успешные гоночные автомобили, однако мечтал выпускать и серийные модели. Суперкар McLaren M6 GT начали разрабатывать в 1969 году на базе спортпрототипа M6A.

Салон автомобиля воссоздали до мельчайших деталей Фото: McLaren

Обтекаемое купе McLaren M6 GT получило двери, открывающиеся вверх, а его высота составила всего 101 см. Автомобиль оснастили 5,7-литровым 370-сильным двигателем V8 от Chevrolet Corvette, который позволял разгоняться до 100 км/ч за 4,2 с, а до 160 км/ч — за 8 с. Максимальная скорость составила 265 км/ч.

Суперкар оснащен 370-сильным карбюраторным двигателем V8 от Corvette Фото: McLaren

Всего удалось изготовить лишь два или три суперкара McLaren M6 GT. После гибели Брюса Макларена в 1970 году во время тестов на трассе в Гудвуде проект был закрыт. Первая серийная модель марки появилась только в 90-х — это был легендарный суперкар McLaren F1.

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