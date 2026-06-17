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Знамените авто Джеймса Бонда повернули на ринок через 25 років (фото)

Aston Martin Vanquish
Aston Martin Vanquish 2001 року осучаснили

Суперкар Aston Martin Vanquish першого покоління повертається. Знамените авто Джеймса Бонда осучаснив його творець.

Купе Aston Martin Vanquish 2001 року відродили до 25-річчя моделі. Проєкт так і назвали — Vanquish 25, повідомляє сайт Motor1.

Aston Martin Vanquish
Суперкар отримав карбоновий обвіс

Новий Aston Martin Vanquish 25 — творіння знаменитого британського дизайнера Аяна Каллума, який створив і оригінальну модель чверть сторіччя тому. Він намагався зберегти автентичний стиль суперкара, який прославився як авто Джеймса Бонда.

Aston Martin Vanquish 25 зовні відрізняється деталями. Воно отримало скромний карбоновий обвіс, світлодіодну оптику, повітрозабірники на капоті та сучасні колеса і шини.

салон Aston Martin Vanquish
Салон оздобили шкірою та карбоном

Салон Aston Martin Vanquish зазнав більших змін. Тут покращили оздоблення — використали шкіру та карбон. Встановлені нові прилади та перемикачі, а на центральній панелі з'явився сенсорний дисплей. Замінили й передні сидіння.

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Суперкар Aston Martin Vanquish зберігає 5,9-літровий V12, але його потужність збільшують на 80 сил (оригінальна модель мала версії на 460 та 520 к. с.) та встановлюють спортивний вихлоп. Можна обрати механічну або автоматичну КПП, а підвіску авто доопрацювали.

Aston Martin Vanquish 25
Потужність двигуна збільшили на 80 сил

Усі роботи виконують вручну. Ціна Aston Martin Vanquish 25 становить 385 000 фунтів стерлінгів ($442 000), також потрібно знайти авто-донор.

Між іншим, нещодавно в Києві помітили новіше купе Aston Martin Vanquish.

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