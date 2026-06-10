Відроджена легенда: знаменитий Ford Escort повертають у виробництво (фото, відео)

Ford Escort першого покоління повертається на ринок. Модель комплектують високооборотними двигунами потужністю до 335 сил.

Новий Ford Escort — творіння британської компанії Boreham Engineering, причому керівництво Ford підтримало цікавий проєкт. Про це повідомляє видання Autocar.

В якості зразка для копіювання обрали купе Ford Escort RS 1970 року. Автомобілі будують з нуля — без використання машин-донорів. Інженери Boreham Engineering створили тривимірну модель кузова та відтворили його до найменших деталей. Разом із тим, встановили сучасну діодну оптику та литі диски.

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Кузов залишився сталевим, а створене з нуля шасі має деталі з алюмінію та титану. Ford Escort розробили повністю нові підвіску та задній міст. Маса авто становить лише 895 кг.

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Авто збудували з нуля і відтворили до найменших деталей

Компонування салону Ford Escort RS залишили без змін, проте він значно розкішніший. В оздобленні використовують шкіру, алькантару та карбон, також встановили прилади Breitling, спортивні кермо і сидіння. З'явилися кондиціонер і потужна акустика, а за доплату можна і мультимедійну систему з тачскріном встановити.

Салон оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном

Новий Ford Escort RS пропонують із високооборотними атмосферними двигунами об'ємом 1,8 л (182 к. с.) та 2,2 л (335 к. с.), причому потужніша четвірка розкручується до 10 000 об/хв. У першому випадку встановлено 4-ступінчасту механічну КПП, у другому — 5-ступінчасту. Також встановлено самоблокувальний диференціал.

2,2-літрова 335-сильна четвірка розкручується до 10 000 об/хв

У Boreham Engineering випустять лімітовану серію з 150 таких купе. Ціна Ford Escort RS становить від 295 000 до 354 000 фунтів стерлінгів ($395 000 — 474 000).

Між іншим, нещодавно у Великій Британії відродили новіший Ford Escort четвертого покоління.

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