Зірка 80-х: 40-річний заряджений Ford Escort повертають на ринок (фото)

Ford Escort 1986 року отримав нове життя. У продаж повертається заряджена версія моделі XR3i зі збільшеною до 150 сил потужністю.

Новий Ford Escort XR3i — проєкт британської компанії Tolman Engineering, яка раніше вже відродила Peugeot 205 GTi. Про нього розповіло видання Auto Express.

Тридверні хетчбеки Ford Escort четвертого покоління реставрують, модернізують до рівня XR3i та трохи осучаснюють. При цьому автомобіль фактично не міняється зовні та всередині – його видають хіба більші 15-дюймові диски та опційні світлодіодні лампи у фарах.

А от технічну "начинку" все ж суттєво покращили. 1,6-літровий атмосферний двигун став 16-клапанним, а також отримав нові систему впорскування, вихлоп та електронний блок управління.

Потужність зросла зі 105 до 150 сил, а звук став соковитішим. Як і раніше, Ford Escort XR3i оснащений 5-ступінчастою механічною КПП.

До того ж, вдосконалили підвіску, встановивши нові передній стабілізатор та амортизатори Bilstein. З’явилися і сучасні гальма від AP Racing. Також кузов посилили додатковими елементами жорсткості.

