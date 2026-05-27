Ціна 12 000 євро і витрата 2,2 л/100 км: бізнесмен відроджує найгірше авто 80-х (фото)

Хетчбек Zastava Yugo повернеться в 2027 році. Нове покоління бюджетної моделі отримає економічну гібридну установку.

Новий Zastava Yugo надійде у продаж за два роки і коштуватиме від 12 000 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Відродити Zastava Yugo взявся сербський бізнесмен і професор університету Белграда Александер Бєліч. Модель планують презентувати за рік на виставці Belgrad Expo 2027.

Раніше вже оприлюднили перші макети авто. Тридверний хетчбек матиме рубаний дизайн і нагадуватиме оригінальний Zastava Yugo 1980 року, проте отримає сучасну діодну оптику, спойлер та литі диски. За розмірами модель В-класу буде подібна до Renault Clio чи Skoda Fabia. Пізніше може з'явитися п'ятидверна версія.

Новий Zastava Yugo буде гібридом і, скоріше за все, отримає китайську силову установку. У ній бензиновий двигун виконуватиме роль генератора, а витрата пального складе 2,2 л на 100 км. Запропонують механічну та автоматичну КПП.

Zastava Yugo — найгірше авто 80-х

Нагадаємо, що оригінальний Yugo виробляли з 1980 по 2008 рік на югославському (пізніше — сербському) підприємстві Zastava. У його основі лежать італійські FIAT 127/128. Доступні хетчбек та кабріолет комплектували чотирициліндровими двигунами на 45-68 к. с.

Zastava Yugo постачали на експорт і в Європі модель прославилася своєю ненадійністю. Через це видання Complex визнало її найгіршим авто 80-х, а ще вона потрапила до переліку найгірших машин усіх часів від журналу Time. У телепередачі Top Gear Джеремі Кларксон назвав хетчбек "ненависним".

