Цена 12 000 евро и расход 2,2 л/100 км: бизнесмен возрождает худшее авто 80-х (фото)

Хэтчбек Zastava Yugo вернется в 2027 году. Новое поколение бюджетной модели получит экономичную гибридную установку.

Новый Zastava Yugo поступит в продажу через два года и будет стоить от 12 000 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Возродить Zastava Yugo взялся сербский бизнесмен и профессор университета Белграда Александер Белич. Модель планируют презентовать через год на выставке Belgrad Expo 2027.

Ранее уже обнародовали первые макеты авто. Трехдверный хэтчбек будет иметь рубленый дизайн и напоминать оригинальный Zastava Yugo 1980 года, однако получит современную диодную оптику, спойлер и литые диски. По размерам модель В-класса будет похожа на Renault Clio или Skoda Fabia. Позже может появиться пятидверная версия.

Новый Zastava Yugo будет гибридом и, скорее всего, получит китайскую силовую установку. В ней бензиновый двигатель будет выполнять роль генератора, а расход топлива составит 2,2 л на 100 км. Предложат механическую и автоматическую КПП.

Zastava Yugo — худшее авто 80-х

Напомним, что оригинальный Yugo производился с 1980 по 2008 год на югославском (позже — сербском) предприятии Zastava. В его основе лежат итальянские FIAT 127/128. Доступные хэтчбек и кабриолет комплектовались четырехцилиндровыми двигателями на 45-68 л. с.

Zastava Yugo поставлялась на экспорт и в Европе модель прославилась своей ненадежностью. Из-за этого издание Complex признало ее худшим авто 80-х, а еще она попала в перечень худших машин всех времен от журнала Time. В телепередаче Top Gear Джереми Кларксон назвал хэтчбек "ненавистным".

