Легенда 70-х: культовый суперкар Ferrari возвращают на рынок (фото)

Суперкар Ferrari 308 1975 года возвращается. Знаменитая модель сохранила знакомый дизайн, однако стала более современной и мощной.

Купе Ferrari 308 GTB возродила компания Maturo Competition Cars из Нидерландов. Подробности проекта раскрыли на ее сайте.

Maturo 308 — осовремененная версия раллийного Ferrari 308 GTB. Небольшую партию таких авто в 70-х подготовил к соревнованиям итальянский дилер Джулиано Микелотто.

Осовремененный суперкар узнается по расширенным колесным аркам

Донорский суперкар Ferrari 308 GTB разбирают на винтики, осовременивают и дорабатывают. Внешне Maturo 308 отличается расширенными колесными арками и иными 15-дюймовыми дисками.

Кроме того, усиливают кузов Ferrari 308 GTB и устанавливают трубчатый каркас безопасности. В конструкции используется карбон.

Салон Maturo 308 не показали, зато частично раскрыли характеристики. Купе Ferrari 308 GTB сохраняет 3,0-литровый V8 и 5-ступенчатую механическую КПП, однако мощность увеличили с 255 до 400 сил.

Кроме того, авто получило спортивный выхлоп Capristo, самоблокирующийся дифференциал и новую регулируемую подвеску TracTive Suspension. Установлены и новые перфорированные тормоза. Цена Maturo 308 составляет 425 000 евро без учета донорского авто, за которое необходимо отдать еще 80-100 тыс. евро.

Суперкар Ferrari 308 выпускали с 1975 по 1985 год и всего собрали 12 000 авто. Модель прославилась благодаря сериалу "Частный детектив Магнум".

