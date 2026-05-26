Легенда 70-х: культовий суперкар Ferrari повертають на ринок (фото)
Суперкар Ferrari 308 1975 року повертається. Знаменита модель зберегла знайомий дизайн, проте стала сучаснішою і потужнішою.
Купе Ferrari 308 GTB відродила компанія Maturo Competition Cars із Нідерландів. Подробиці проєкту розкрили на її сайті.
Maturo 308 — осучаснена версія ралійного Ferrari 308 GTB. Невелику партію таких авто в 70-х підготував до змагань італійський дилер Джуліано Мікелотто.
Донорський суперкар Ferrari 308 GTB розбирають то гвинтиків, осучаснюють та доопрацьовують. Зовні Maturo 308 вирізняється розширеними колісними арками та інакшими 15-дюймовими дисками.
Крім того, посилюють кузов Ferrari 308 GTB і встановлюють трубчастий каркас безпеки. У конструкції використовується карбон.Важливо
Салон Maturo 308 не показали, зате частково розкрили характеристики. Купе Ferrari 308 GTB зберігає 3,0-літровий V8 та 5-ступінчасту механічну КПП, проте потужність збільшили з 255 до 400 сил.
Крім того, авто отримало спортивний вихлоп Capristo, самоблокувальний диференціал і нову регульовану підвіску TracTive Suspension. Встановлені й нові перфоровані гальма. Ціна Maturo 308 становить 425 000 євро без урахування донорського авто, за яке необхідно віддати ще 80-100 тис. євро.
Суперкар Ferrari 308 випускали з 1975 по 1985 рік і всього зібрали 12 000 авто. Модель прославилася завдяки серіалу "Приватний детектив Магнум".
Між іншим, нещодавно в Києві помітили флагманський 1000-сильний суперкар Ferrari.
Також Фокус розповідав, що у виробництво повертають знаменитий суперкар Honda 90-х.