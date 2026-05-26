Легенда 70-х: культовий суперкар Ferrari повертають на ринок (фото)

Суперкар Ferrari 308 1975 року повертається. Знаменита модель зберегла знайомий дизайн, проте стала сучаснішою і потужнішою.

Купе Ferrari 308 GTB відродила компанія Maturo Competition Cars із Нідерландів. Подробиці проєкту розкрили на її сайті.

Maturo 308 — осучаснена версія ралійного Ferrari 308 GTB. Невелику партію таких авто в 70-х підготував до змагань італійський дилер Джуліано Мікелотто.

Осучаснений суперкар пізнається за розширеними колісними арками

Донорський суперкар Ferrari 308 GTB розбирають то гвинтиків, осучаснюють та доопрацьовують. Зовні Maturo 308 вирізняється розширеними колісними арками та інакшими 15-дюймовими дисками.

Крім того, посилюють кузов Ferrari 308 GTB і встановлюють трубчастий каркас безпеки. У конструкції використовується карбон.

Салон Maturo 308 не показали, зате частково розкрили характеристики. Купе Ferrari 308 GTB зберігає 3,0-літровий V8 та 5-ступінчасту механічну КПП, проте потужність збільшили з 255 до 400 сил.

Потужність двигуна збільшили до 400 сил

Крім того, авто отримало спортивний вихлоп Capristo, самоблокувальний диференціал і нову регульовану підвіску TracTive Suspension. Встановлені й нові перфоровані гальма. Ціна Maturo 308 становить 425 000 євро без урахування донорського авто, за яке необхідно віддати ще 80-100 тис. євро.

Суперкар Ferrari 308 випускали з 1975 по 1985 рік і всього зібрали 12 000 авто. Модель прославилася завдяки серіалу "Приватний детектив Магнум".

