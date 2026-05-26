Не такий як усі: представлено перший електромобіль Ferrari (фото, відео)
В Італії презентували новий Ferrari Luce. Перший електрокар марки — нетиповий спортивний седан потужністю понад 1000 сил.
Електромобіль Ferrari Luce уже доступний для замовлення за ціною від 550 000 євро. У перекладі з італійської назва моделі значить "світло". Подробиці електрокара розкрили на сайті італійського бренду.
Новий Ferrari Luce — нетипова модель марки, він не такий як інші моделі з жеребцем на капоті. Це перший серійний седан в її історії, який за розмірами можна порівняти з Porsche Taycan чи Mercedes EQE.
Дизайн і салон Ferrari Luce
Обтічний Ferrari Luce має вигнутий дах і припідняту "корму", а задні двері відкриваються проти руху та мають електропривід. Звертає на себе увагу і нестандартне переднє антикрило над тонкими фарами.
Електрокар має низький (0,254) аеродинамічний коефіцієнт. Стандартними є 23-дюймові передні та 24-дюймові задні колеса. Кузов виготовлений із алюмінію.
Розміри Ferrari Luce 2026:
- довжина – 5019 мм;
- ширина – 1999 мм;
- висота – 1544 мм;
- колісна база – 2961 мм;
- маса – 2300 кг.
Салон Ferrari Luce розробляв колишній дизайнер Apple Джоні Айв — автор MacBook, iPad, перших iPhone й AppleWatch. Усередині намагалися поєднати класику та сучасні технології.
Триспицеве кермо виконали в стилі 50-х років, під старовину виконанні й індивідуальні OLED-дисплеї приладів. На центральній панелі поворотний 10-дюймовий тачскрін поєднується з перемикачами-тумблерами та циферблатом годинника. Ще один екран встановили для задніх пасажирів.
В оздобленні використали шкіру, алькантару та алюміній. Електромобіль Ferrari Luce 2026 – найпросторіша модель марки з містким салоном і великим 597-літровим багажником.
Комплектація включає панорамний дах, чотиризонний клімат-контроль, електропривід передніх і підігрів усіх сидінь, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. За доплатну пропонують 3000-ватну акустику з 21 динаміком та масаж крісел.
Перший електромобіль Ferrari, характеристики
Новий Ferrari Luce отримав чотиримоторну повнопривідну установку з піковою віддачею 1050 к. с. і 990 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 2,5 с, а до 200 км/год – 6,8 с. Максимальна швидкість становить 310 км/год.Важливо
Велика батарея ємністю 122 кВт∙год є частиною силової структури автомобіля, що допомагає збільшити жорсткість конструкції та зменишити масу. Запас ходу Ferrari Luce становить 530 км. 800-вольтна архітектура дає можливість заряджатися струмом потужністю до 350 кВт. У такому режимі поповнити заряд на 60% можна за 20 хвилин.
Силова установка вміє імітувати звук бензинового двигуна, також можна варіювати розподіл крутного моменту між колесами чи відімкнути передню вісь. Розробники обіцяють захоплюючу керованість на рівні суперкарів марки. В арсеналі авто – активна підвіска, керовані задні колеса та система контролю заносу SSC. Сповільнюють новий Ferrari Luce карбоново-керамічні гальма діаметром 390 мм спереду і 372 мм ззаду.
