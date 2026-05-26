Не такий як усі: представлено перший електромобіль Ferrari (фото, відео)

В Італії презентували новий Ferrari Luce. Перший електрокар марки — нетиповий спортивний седан потужністю понад 1000 сил.

Електромобіль Ferrari Luce уже доступний для замовлення за ціною від 550 000 євро. У перекладі з італійської назва моделі значить "світло". Подробиці електрокара розкрили на сайті італійського бренду.

Новий Ferrari Luce — нетипова модель марки, він не такий як інші моделі з жеребцем на капоті. Це перший серійний седан в її історії, який за розмірами можна порівняти з Porsche Taycan чи Mercedes EQE.

Дизайн і салон Ferrari Luce

Обтічний Ferrari Luce має вигнутий дах і припідняту "корму", а задні двері відкриваються проти руху та мають електропривід. Звертає на себе увагу і нестандартне переднє антикрило над тонкими фарами.

Електрокар має низький (0,254) аеродинамічний коефіцієнт. Стандартними є 23-дюймові передні та 24-дюймові задні колеса. Кузов виготовлений із алюмінію.

Ferrari Luce оснащений 1050-сильною установкою

Розміри Ferrari Luce 2026:

довжина – 5019 мм;

ширина – 1999 мм;

висота – 1544 мм;

колісна база – 2961 мм;

маса – 2300 кг.

Салон Ferrari Luce розробляв колишній дизайнер Apple Джоні Айв — автор MacBook, iPad, перших iPhone й AppleWatch. Усередині намагалися поєднати класику та сучасні технології.

Розгін до сотні займає 2,5 с

Триспицеве кермо виконали в стилі 50-х років, під старовину виконанні й індивідуальні OLED-дисплеї приладів. На центральній панелі поворотний 10-дюймовий тачскрін поєднується з перемикачами-тумблерами та циферблатом годинника. Ще один екран встановили для задніх пасажирів.

В оздобленні використали шкіру, алькантару та алюміній. Електромобіль Ferrari Luce 2026 – найпросторіша модель марки з містким салоном і великим 597-літровим багажником.

Комплектація включає панорамний дах, чотиризонний клімат-контроль, електропривід передніх і підігрів усіх сидінь, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. За доплатну пропонують 3000-ватну акустику з 21 динаміком та масаж крісел.

У салоні поєднуються класика та сучасні технології

Перший електромобіль Ferrari, характеристики

Новий Ferrari Luce отримав чотиримоторну повнопривідну установку з піковою віддачею 1050 к. с. і 990 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 2,5 с, а до 200 км/год – 6,8 с. Максимальна швидкість становить 310 км/год.

Велика батарея ємністю 122 кВт∙год є частиною силової структури автомобіля, що допомагає збільшити жорсткість конструкції та зменишити масу. Запас ходу Ferrari Luce становить 530 км. 800-вольтна архітектура дає можливість заряджатися струмом потужністю до 350 кВт. У такому режимі поповнити заряд на 60% можна за 20 хвилин.

Салон оздоблений шкірою і алюмінієм

Силова установка вміє імітувати звук бензинового двигуна, також можна варіювати розподіл крутного моменту між колесами чи відімкнути передню вісь. Розробники обіцяють захоплюючу керованість на рівні суперкарів марки. В арсеналі авто – активна підвіска, керовані задні колеса та система контролю заносу SSC. Сповільнюють новий Ferrari Luce карбоново-керамічні гальма діаметром 390 мм спереду і 372 мм ззаду.

