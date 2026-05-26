Не такой как все: представлен первый электромобиль Ferrari (фото, видео)
В Италии презентовали новый Ferrari Luce. Первый электрокар марки — нетипичный спортивный седан мощностью более 1000 сил.
Электромобиль Ferrari Luce уже доступен для заказа по цене от 550 000 евро. В переводе с итальянского название модели означает "свет". Подробности электрокара раскрыли на сайте итальянского бренда.
Новый Ferrari Luce — нетипичная модель марки, он не такой как другие модели с жеребцом на капоте. Это первый серийный седан в ее истории, который по размерам сопоставим с Porsche Taycan или Mercedes EQE.
Дизайн и салон Ferrari Luce
Обтекаемый Ferrari Luce имеет изогнутую крышу и приподнятую "корму", а задние двери открываются против движения и имеют электропривод. Обращает на себя внимание и нестандартное переднее антикрыло над тонкими фарами.
Электрокар имеет низкий (0,254) аэродинамический коэффициент. Стандартными являются 23-дюймовые передние и 24-дюймовые задние колеса. Кузов изготовлен из алюминия.
Размеры Ferrari Luce 2026:
- длина — 5019 мм;
- ширина — 1999 мм;
- высота — 1544 мм;
- колесная база — 2961 мм;
- масса — 2300 кг.
Салон Ferrari Luce разрабатывал бывший дизайнер Apple Джони Айв — автор MacBook, iPad, первых iPhone и AppleWatch. Внутри пытались совместить классику и современные технологии.
Трехспицевый руль выполнили в стиле 50-х годов, под старину выполнены и индивидуальные OLED-дисплеи приборов. На центральной панели поворотный 10-дюймовый тачскрин сочетается с переключателями-тумблерами и циферблатом часов. Еще один экран установили для задних пассажиров.
В отделке использовали кожу, алькантару и алюминий. Электромобиль Ferrari Luce 2026 — самая просторная модель марки с вместительным салоном и большим 597-литровым багажником.
Комплектация включает панорамную крышу, четырехзонный климат-контроль, электропривод передних и подогрев всех сидений, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. За доплату предлагают 3000-ваттную акустику с 21 динамиком и массаж кресел.
Первый электромобиль Ferrari, характеристики
Новый Ferrari Luce получил четырехмоторную полноприводную установку с пиковой отдачей 1050 л.с. и 990 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, а до 200 км/ч — 6,8 с. Максимальная скорость составляет 310 км/ч.Важно
Большая батарея емкостью 122 кВт∙ч является частью силовой структуры автомобиля, что помогает увеличить жесткость конструкции и уменьшить массу. Запас хода Ferrari Luce составляет 530 км. 800-вольтная архитектура позволяет заряжаться током мощностью до 350 кВт. В таком режиме пополнить заряд на 60% можно за 20 минут.
Силовая установка умеет имитировать звук бензинового двигателя, также можно варьировать распределение крутящего момента между колесами или отключить переднюю ось. Разработчики обещают захватывающую управляемость на уровне суперкаров марки. В арсенале авто — активная подвеска, управляемые задние колеса и система контроля заноса SSC. Замедляют новый Ferrari Luce карбоново-керамические тормоза диаметром 390 мм спереди и 372 мм сзади.
Кстати, недавно в Киеве заметили первый электромобиль Maserati. Обтекаемое 760-сильное купе способно развить 325 км/ч.
Также Фокус рассказывал о первом мотоцикле Ferrari, оснащенном 400-сильным V8. Его продали за $500 000.