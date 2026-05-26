Не такой как все: представлен первый электромобиль Ferrari (фото, видео)

В Италии презентовали новый Ferrari Luce. Первый электрокар марки — нетипичный спортивный седан мощностью более 1000 сил.

Электромобиль Ferrari Luce уже доступен для заказа по цене от 550 000 евро. В переводе с итальянского название модели означает "свет". Подробности электрокара раскрыли на сайте итальянского бренда.

Новый Ferrari Luce — нетипичная модель марки, он не такой как другие модели с жеребцом на капоте. Это первый серийный седан в ее истории, который по размерам сопоставим с Porsche Taycan или Mercedes EQE.

Дизайн и салон Ferrari Luce

Обтекаемый Ferrari Luce имеет изогнутую крышу и приподнятую "корму", а задние двери открываются против движения и имеют электропривод. Обращает на себя внимание и нестандартное переднее антикрыло над тонкими фарами.

Відео дня

Электрокар имеет низкий (0,254) аэродинамический коэффициент. Стандартными являются 23-дюймовые передние и 24-дюймовые задние колеса. Кузов изготовлен из алюминия.

Ferrari Luce оснащен 1050-сильной установкой Фото: Ferrari

Размеры Ferrari Luce 2026:

длина — 5019 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1544 мм;

колесная база — 2961 мм;

масса — 2300 кг.

Важно

Длина 30 м и солнечные батареи: представлен самый большой и необычный Ferrari (фото)

Салон Ferrari Luce разрабатывал бывший дизайнер Apple Джони Айв — автор MacBook, iPad, первых iPhone и AppleWatch. Внутри пытались совместить классику и современные технологии.

Разгон до сотни занимает 2,5 с Фото: Ferrari

Трехспицевый руль выполнили в стиле 50-х годов, под старину выполнены и индивидуальные OLED-дисплеи приборов. На центральной панели поворотный 10-дюймовый тачскрин сочетается с переключателями-тумблерами и циферблатом часов. Еще один экран установили для задних пассажиров.

В отделке использовали кожу, алькантару и алюминий. Электромобиль Ferrari Luce 2026 — самая просторная модель марки с вместительным салоном и большим 597-литровым багажником.

Комплектация включает панорамную крышу, четырехзонный климат-контроль, электропривод передних и подогрев всех сидений, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. За доплату предлагают 3000-ваттную акустику с 21 динамиком и массаж кресел.

В салоне сочетаются классика и современные технологии Фото: Ferrari

Первый электромобиль Ferrari, характеристики

Новый Ferrari Luce получил четырехмоторную полноприводную установку с пиковой отдачей 1050 л.с. и 990 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, а до 200 км/ч — 6,8 с. Максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Важно

1000 сил и 2,5 с до сотни: в Киеве появился дорогой флагманский суперкар Ferrari (фото)

Большая батарея емкостью 122 кВт∙ч является частью силовой структуры автомобиля, что помогает увеличить жесткость конструкции и уменьшить массу. Запас хода Ferrari Luce составляет 530 км. 800-вольтная архитектура позволяет заряжаться током мощностью до 350 кВт. В таком режиме пополнить заряд на 60% можно за 20 минут.

Салон отделан кожей и алюминием Фото: Ferrari

Силовая установка умеет имитировать звук бензинового двигателя, также можно варьировать распределение крутящего момента между колесами или отключить переднюю ось. Разработчики обещают захватывающую управляемость на уровне суперкаров марки. В арсенале авто — активная подвеска, управляемые задние колеса и система контроля заноса SSC. Замедляют новый Ferrari Luce карбоново-керамические тормоза диаметром 390 мм спереди и 372 мм сзади.

Кстати, недавно в Киеве заметили первый электромобиль Maserati. Обтекаемое 760-сильное купе способно развить 325 км/ч.

Также Фокус рассказывал о первом мотоцикле Ferrari, оснащенном 400-сильным V8. Его продали за $500 000.