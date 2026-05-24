"Молния" с тризубом: в Киеве заметили спортивный электрокар из Италии на 760 сил (фото)

В Киеве засветилось купе Maserati GranTurismo 2024 года в электрическом исполнении Folgore. 760-сильный спорткар способен разогнаться до сотни за 2,7 с и развить 325 км/ч.

Новый Maserati GranTurismo Folgore — первый серийный электрокар от итальянской марки, логотипом которой является трезубец. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Фото: Topcars UA

Folgore ("Молния") — топовая версия купе Maserati GranTurismo стоимостью более 200 000 долларов. Полноприводный спорткар получил три электромотора, которые суммарно развивают 762 л.с. и 1353 Н∙м. Для сравнения: мощность бензиновых вариантов модели составляет 490-550 сил.

Фото: Topcars UA

Электромобиль Maserati GranTurismo Folgore способен разогнаться до 100 км/ч за 2,7 с, а до 200 км/ч — за 8,8 с. Максимальная скорость составляет 325 км/ч.

С аккумуляторной батареей емкостью 92,5 кВт∙ч запас хода составляет 455 км. Силовая установка умеет имитировать звук бензинового V8.

Фото: Maserati

Купе Maserati GranTurismo отличается элегантным дизайном с длинным капотом и плавными обводами кузова. Версия Folgore отличается особыми радиаторной решеткой, дисками и обвесом. Салон электрокара отделан кожей и карбоном.

Кстати, недавно исполнилось 100 лет первому автомобилю Maserati.

