Самый мощный в истории: в Киеве засветился 780-сильный Bentley за $400 000 (фото)

В Киеве заметили купе Bentley Continental GT 2025 года в заряженном исполнении Speed. Авто способно развить 335 км/ч и имеет роскошный салон.

Стартовая цена Bentley Continental GT Speed в Украине составляет примерно 400 000 долларов. Фотографии авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Speed — не только самая быстрая, но и самая необычная версия Bentley Continental GT. Если раньше этот вариант комплектовался 6,0-литровым W12, то после модернизации 2024 года его заменила плагин-гибридная установка с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором.

Это изменение сделало Continental GT Speed самым мощным Bentley в истории, ведь суммарная отдача теперь составляет 782 л.с. и 1000 Н∙м.

С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 335 км/ч. К тому же, теперь благодаря батарее на 25,9 кВт∙ч авто может проехать до 81 км на электротяге.

Купе Bentley Continental GT Speed имеет полный привод, пневмоподвеску, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса. Конкретно это авто в исполнении First Edition отличается эксклюзивной отделкой салона кожей и деревом от подразделения Mulliner.

