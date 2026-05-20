В Киеве заметили редкий спортивный кроссовер BMW с очень мощным дизелем (фото)

В Киеве заметили кроссовер BMW X3 в редкой заряженной версии от Alpina. Авто с мощным и тяговитым турбодизелем способно развить более 260 км/ч.

BMW Alpina XD3 (именно так называется модель) — редкость на украинских дорогах, ведь спортивный кроссовер не был массовым. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Alpina XD3 создали на базе BMW X3 предыдущего поколения. Для доработки выбрали вариант M40d с 3,0-литровым шестицилиндровым дизелем с четырьмя турбинами.

Кроссовер оснащен 394-сильным турбодизелем Фото: Topcars UA

Мощность двигателя увеличили с 340 до 394 л. с., а пиковый крутящий момент — с 700 до 800 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость составляет 268 км/ч.

При этом заряженный кроссовер BMW X3 Alpina довольно экономичен — расходует всего 7,1 л на 100 км в комбинированном цикле. Кроме того, доработали подвеску авто и установили увеличенные тормоза.

Отличить Alpina XD3 от BMW X3 M40d можно по более агрессивному переднему бамперу, обвесу и фирменным колесным дискам. Боковины украшены графикой.

Салон отделан дорогой кожей Фото: Topcars UA

В салоне установили спортивные руль и сиденья. В отделке использована дорогая коричневая кожа.

