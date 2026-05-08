700-сильный "трековый сокол": в Киеве заметили сверхмощный заряженный Jeep (фото)

В Киеве засветился Jeep Grand Cherokee 2019 года в заряженном исполнении Trackhawk. Внедорожник оснащен 707-сильным компрессорным V8 и способен разогнаться до сотни за 3,7 с.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk — самая мощная и быстрая версия модели за всю ее историю. Фото внедорожника опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Внедорожник оснащен 707-сильным компрессорным V8

Заряженный вариант Trackhawk ("трековый сокол") был в линейке Jeep Grand Cherokee четвертого поколения и выпускался с 2017 по 2021 год. Главная его особенность — 6,2-литровый компрессорный V8 от Dodge Charger и Challenger Hellcat.

Замедляют авто тормоза Brembo

Восьмерка развивает 707 л.с. и 875 Н∙м и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с и преодолевать 402 м (1/4 мили) с места за 12 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 290 км/ч.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил спортивный дифференциал и более жесткую подвеску с адаптивными амортизаторами. Замедляют его тормоза Brembo диаметром 400 мм спереди и 350 мм сзади.

В салоне установлены спортивные кресла

Отличить Trackhawk от стандартного Jeep Grand Cherokee WK2 можно по массивному переднему бамперу с более крупными воздухозаборниками, выпуклым капотом, расширенными колесными арками и спойлером на крыше.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk разгоняется до сотни за 3,7 с

Также установлены 20-дюймовые диски, а сзади выглядывают четыре выхлопные трубы. В салоне Jeep Cherokee Trackhawk появились спортивные сиденья, отделанные кожей.

